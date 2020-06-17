聽新聞
test
0:00 / 0:00
全智賢、古力娜扎愛McQUEEN黑色新包款 巨星氣場強大
Alexander McQUEEN官方微博日前發布將由全智賢出任韓國品牌大使後，持續以擠牙膏的方式釋出全智賢的美圖，日昨又再度放上一張她搭襯Story肩背包的照片，這也是金喜愛於《夫婦的世界》下檔之後，在IG私服穿搭配襯的包款。
時尚氣場無敵的全智賢，在官宣成為品牌大使時選用The Jewelled Satchel手袋，也讓粉絲期待品牌在6月26日發表2020早秋系列時，有更多她的美圖可以欣賞。而近日Alexander McQUEEN主打Story 肩背包也是找來許多知名女星競相po圖洗版，包括古力娜扎、秦嵐、戚薇等，秦嵐包得密不透風，帥氣演繹白色款Story肩背包，戚薇則是以雪白長腿襯出黑色款展現穿搭焦點。
全智賢以立體駝色英國羅紋的針織衫開襟大衣登場，不對稱下襬有著精湛輪廓設計，容易顯胖又考驗身形比例的服裝，歐膩駕馭起來暨輕鬆又顯氣質，配襯Sculptural腰帶、Peak靴款，搭配2020春夏Story 肩背包，簡約而大器；這款手袋在春夏季以黑、白兩色展現百搭魅力也傳達品牌個性，金屬手把的設計讓它除了肩背、斜背之外，也能收起背帶作為率性的手拿包，洗鍊而帥氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言