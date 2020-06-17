全智賢、古力娜扎愛McQUEEN黑色新包款 巨星氣場強大

Alexander McQUEEN官方微博日前發布將由全智賢出任韓國品牌大使後，持續以擠牙膏的方式釋出全智賢的美圖，日昨又再度放上一張她搭襯Story肩背包的照片，這也是金喜愛於《夫婦的世界》下檔之後，在IG私服穿搭配襯的包款。

時尚氣場無敵的全智賢，在官宣成為品牌大使時選用The Jewelled Satchel手袋，也讓粉絲期待品牌在6月26日發表2020早秋系列時，有更多她的美圖可以欣賞。而近日Alexander McQUEEN主打Story 肩背包也是找來許多知名女星競相po圖洗版，包括古力娜扎、秦嵐、戚薇等，秦嵐包得密不透風，帥氣演繹白色款Story肩背包，戚薇則是以雪白長腿襯出黑色款展現穿搭焦點。