皮卡丘、伊布刺繡配色 PEACH JOHN寶可夢系列開賣

長大了也許不再愛看卡通，但把經典卡通角色穿上身可能是不少人依然保有的穿搭樂趣之一。今年春天剛上市的PEACH JOHN姊妹品牌GiRLS by PEACH JOHN全新推出Pokémon寶可夢系列新品，全品項包含內衣、睡衣及束口袋等，用可愛的設計滿足少女心。

這次GiRLS by PEACH JOHN的Pokémon寶可夢系列，選擇了皮卡丘、伊布、胖丁等人氣角色作為創作主題。今年才剛推出的「Peasy無痕零著感無鋼圈內衣」就打造了皮卡丘圖案款內衣、蕾絲滾邊內褲，鵝黃底色上佈滿皮卡丘的表情包超級可愛，還加送專屬精靈球紙盒。「低脊心成套內衣組」採用低脊心的鋼圈避免壓迫到前胸骨頭，穿起來更舒服，特別以蕾絲刺繡方式描繪出滿滿的伊布，也是很討喜的設計。此外，仙子伊布代表性的藍、粉配色也出現在寶可夢蕾絲無鋼圈成套內衣組上。

而首次推出的睡衣系列，則用胖丁的淡粉色點綴襯衫式的睡衣和長睡褲，淺黃色線條印上滿滿的胖丁與音符，彷彿聽到胖丁的歌聲就會睡著，另外還有精靈球短袖短褲睡衣和皮卡丘束口袋。