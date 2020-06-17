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皮卡丘、伊布刺繡配色 PEACH JOHN寶可夢系列開賣

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Girls Peasy無痕零著感無鋼圈內衣，890元。圖／PEACH JOHN提供
Girls Peasy無痕零著感無鋼圈內衣，890元。圖／PEACH JOHN提供

長大了也許不再愛看卡通，但把經典卡通角色穿上身可能是不少人依然保有的穿搭樂趣之一。今年春天剛上市的PEACH JOHN姊妹品牌GiRLS by PEACH JOHN全新推出Pokémon寶可夢系列新品，全品項包含內衣、睡衣及束口袋等，用可愛的設計滿足少女心。

這次GiRLS by PEACH JOHN的Pokémon寶可夢系列，選擇了皮卡丘、伊布、胖丁等人氣角色作為創作主題。今年才剛推出的「Peasy無痕零著感無鋼圈內衣」就打造了皮卡丘圖案款內衣、蕾絲滾邊內褲，鵝黃底色上佈滿皮卡丘的表情包超級可愛，還加送專屬精靈球紙盒。「低脊心成套內衣組」採用低脊心的鋼圈避免壓迫到前胸骨頭，穿起來更舒服，特別以蕾絲刺繡方式描繪出滿滿的伊布，也是很討喜的設計。此外，仙子伊布代表性的藍、粉配色也出現在寶可夢蕾絲無鋼圈成套內衣組上。

而首次推出的睡衣系列，則用胖丁的淡粉色點綴襯衫式的睡衣和長睡褲，淺黃色線條印上滿滿的胖丁與音符，彷彿聽到胖丁的歌聲就會睡著，另外還有精靈球短袖短褲睡衣和皮卡丘束口袋。

全系列6月17日起在PEACH JOHN台灣官方網站、實體店鋪發售，凡購買寶可夢系列商品滿 1000元，就送皮卡丘帆布購物袋(共2款，隨機出貨)，數量有限，送完為止。

寶可夢舒適短袖短褲睡衣組，1,590元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢舒適短袖短褲睡衣組，1,590元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢蕾絲無鋼圈成套內衣組，1,090元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢蕾絲無鋼圈成套內衣組，1,090元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢刺繡低脊心成套內衣組，1,490元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢刺繡低脊心成套內衣組，1,490元。圖／PEACH JOHN提供
Girls Peasy無痕零著感無鋼圈內衣，890元。圖／PEACH JOHN提供
Girls Peasy無痕零著感無鋼圈內衣，890元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢印花襯衫式睡衣組，1,590元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢印花襯衫式睡衣組，1,590元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢造型束口袋，590元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢造型束口袋，590元。圖／PEACH JOHN提供
PEACH JOHN姊妹品牌GiRLS by PEACH JOHN全新推出Pokémon寶可夢系列新品。圖／PEACH JOHN提供
PEACH JOHN姊妹品牌GiRLS by PEACH JOHN全新推出Pokémon寶可夢系列新品。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢蕾絲無鋼圈成套內衣組，1,090元。圖／PEACH JOHN提供
寶可夢蕾絲無鋼圈成套內衣組，1,090元。圖／PEACH JOHN提供

寶可夢

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