聽新聞
test
0:00 / 0:00
輕量化的極限大戰 Roger Dubis Graham Corum 各出奇招
輕量化是時代趨勢，無論是戶外運動、登山，人們總追求輕量化、減少負擔，但腕表的輕量化便仰賴科技，透過碳纖維或高科技物料，減少表殼重量，讓配戴上手時更為輕盈舒適。
Graham便是相當早期投入碳纖維腕表的研發品牌。新款的Chronofighter系列Superlight Carbon鏤空腕表，運用了和瑞士原物料供應商共同開發的「輕質半透明基質”LTM碳」，透過紅色半透明的環氧樹脂可以看到內部懸浮的金屬化碳片，像是果凍般的清涼視覺，卻是高科技的實質展現，同時表圈則採用傳統的黑色碳纖維和鏤空式表面，紅黑相對，呈現與冷冽金屬迥異的奇妙質地。表冠則維持系列經典的手榴彈插銷造型護橋式設計，造型、實用機能兼具。
類似Graham這般充滿速度感的高價運動表還有羅杰杜比（Roger Dubuis）。品牌日前因為和超跑品牌藍寶堅尼Lamborghini合作舉辦「The Real Race」 虛擬賽車競技賽，因而推出一款全新配色的Excalibur Huracán Performante限量腕表。碳原子般的六角形結構、宛如引擎室拉桿的X型線體設計，以及貌似輪胎螺帽的立體表冠，種種設計皆從Huracán跑車得到靈感、脫胎換骨，45毫米但大量鏤空、對稱的幾何設計，散發出鮮明濃烈的動感「跑格」，並採專賣店販售，全球限量88只。
此外崑崙表（CORUM）也有一只LAB 0鏤空飛行陀飛輪腕表，由416個零件組成的自製CO 300手上鍊機芯，選用較長的軸針以承托齒輪系統，同時使用滾珠軸輪去代替常用的寶石，以增加承托力和穩定性，讓機芯宛如懸浮、飛行般的通透輕盈，同時陀飛輪上再搭配了具有品牌象徵的「鑰匙」Logo，四點鐘方向顯示了雙位數大日期、八點鐘則為動力儲存。鏤空、輕盈，但大有看頭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言