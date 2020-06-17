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林宥嘉談丁文琪太甜 全新「放閃」神器加冕老婆

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
點睛品代言人林宥嘉與丁文琪。圖／點睛品提供
點睛品代言人林宥嘉與丁文琪。圖／點睛品提供

向來在感情世界中低調內斂的林宥嘉丁文琪（Kiki），鮮少公開談論對彼此的想法，這次為代言品牌點睛品PROMESSA六月伯爵小皇冠系列新品影片敞開心房，表示最欣賞Kiki的理智和正義感。除了因為兩人配戴而賣到翻的同心結款式外，伯爵小皇冠系列的求婚鑽戒，則是以皇冠造型戒台和環狀鑽石圈為重點，從任何角度都能看到托高的主鑽，彷彿就是將一頂微型皇冠獻給心愛的人，為她加冕。

全新的「伯爵小皇冠」V型鑽石戒指以及PROMESSA 18K 白金「伯爵小皇冠」V型群鑲鑽石戒指，融入古典V型元素到鑽戒的設計中，更凸顯皇冠的尊貴氣勢。最特別的是，兩款新品可以各自單獨配戴或是共同配戴，打造鑽戒與鑲鑽線戒交織出的時髦新風貌。

而日系的婚嫁珠寶銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）則主打去年熱賣電影《大叔之愛電影版》中出現的Bouquet系列訂婚鑽戒與Venus Feather系列對戒。以圓形捧花花束為靈感的Bouquet系列訂婚鑽戒，象徵將訂婚時刻綻放的美好瞬間永恆打包封存在一起的堅定心意，Venus Feather系列對戒則以維納斯誕生的天使翅膀，象徵展翅飛向更美好明天的願望，以曲線波浪線條，襯托中央較大顆的鑽石，為新人送上祝福。

六月結婚季。（左）圖／銀座白石提供（右）圖／點睛品提供
六月結婚季。（左）圖／銀座白石提供（右）圖／點睛品提供
點睛品Promessa係列18K_白金「伯爵小皇冠」V型鑽石戒指，17,400元。圖／點睛品提供
點睛品Promessa係列18K_白金「伯爵小皇冠」V型鑽石戒指，17,400元。圖／點睛品提供
點睛品Promessa系列18K白金「伯爵小皇冠」V型群鑲鑽石戒指，主石50分起，約91,400元起。圖／點睛品提供
點睛品Promessa系列18K白金「伯爵小皇冠」V型群鑲鑽石戒指，主石50分起，約91,400元起。圖／點睛品提供
銀座白石Venus Feather結婚對戒，女戒29,000元；男戒37,000元。圖／銀座白石提供
銀座白石Venus Feather結婚對戒，女戒29,000元；男戒37,000元。圖／銀座白石提供
《大叔之愛電影版》選用銀座白石Venus Feather結婚對戒詮釋「永恆的愛」。圖／取自IG
《大叔之愛電影版》選用銀座白石Venus Feather結婚對戒詮釋「永恆的愛」。圖／取自IG
《大叔之愛電影版》選用銀座白石Bouquet系列詮釋「永恆的愛」。圖／銀座白石提供
《大叔之愛電影版》選用銀座白石Bouquet系列詮釋「永恆的愛」。圖／銀座白石提供
點睛品Promessa系列18K白金「伯爵小皇冠」鑽石戒指，主石30分約44,800元起；主石50分約11萬0,200元起；主石1克拉約31萬9,800元起。圖／點睛品提供
點睛品Promessa系列18K白金「伯爵小皇冠」鑽石戒指，主石30分約44,800元起；主石50分約11萬0,200元起；主石1克拉約31萬9,800元起。圖／點睛品提供
銀座白石Bouquet訂婚鑽戒，戒台46,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石Bouquet訂婚鑽戒，戒台46,000元起。圖／銀座白石提供
點睛品代言人林宥嘉與丁文琪婚紗照。圖／點睛品提供
點睛品代言人林宥嘉與丁文琪婚紗照。圖／點睛品提供
點睛品Promessa系列18K白金「伯爵小皇冠」V型群鑲鑽石戒指可組合疊戴。圖／點睛品提供
點睛品Promessa系列18K白金「伯爵小皇冠」V型群鑲鑽石戒指可組合疊戴。圖／點睛品提供

珠寶 林宥嘉 丁文琪

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