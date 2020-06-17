迴轉壽司也能「無菜單」！海壽司新推「每日鮮撈」系列

一般迴轉壽司，多是以固定食材為主，方便用餐民眾依菜單挑選。連鎖迴轉壽司「海壽司」今夏即推出「每日鮮撈」系列，選用當日現撈漁獲作為主角，祭出隱藏版菜色，號稱「連主廚都是當天才知道進什麼食材」。另外還同步推出熊本生蠔、黑松露大干貝等多款時令新品，還有會員滿額88折等不同活動優惠。

海壽司本次推出的「熊本生蠔」，來自日本水質純淨的生蠔場，每週2次空運來台，肉質飽滿鮮甜，享用時可與檸檬搭配，每份238元。「黑松露大干貝壽司」，則是將干貝佐上義大利黑松露醬，帶來雙重的奢華感受，每份150元。此外還有「胡麻味噌茭白筍」，以台灣小農種植的茭白筍為主角，搭配特調胡麻味噌醬，並以火槍炙出香氣，每份60元。

除此之外，另有鮮綠竹筍、蛾螺壽司等不同季節新品，為夏日帶來不同的時令滋味。至於選用每日漁船當日現撈漁獲所製作的「每日鮮撈」系列，可讓顧客能吃到真正的當日海味，可直接與板前師傅詢問點選，售價則依照當日的漁獲種類而異。漁獲也可能各店有所不同。