搶攻618購物熱潮！UNIQLO整合虛實通路同步祭出新優惠

在疫情趨緩，生活解封後，迎來的首個購物節就是「618」，為了要抓住這波後疫情時代商機，平價時尚的UNIQLO也整合了線上、線下通路，祭出最低149元起的超值商品。另外，H&M一年一度的夏季特賣也持續進行中，少女服飾甚至下殺至200元有找，滿足消費者想血拚的心情。

UNIQLO圓領T恤，會員限定149元。圖／UNIQLO提供

繼先前與姊妹品牌聯手推出購物優惠後，為了搶攻618購物節商機，UNIQLO也提供了便捷購物方式，運用其通路優勢，於6月18日起連續7天，首次推出實體店舖與網路商店同款同價優惠活動。還針對APP會員祭出獨享優惠價149元起的超值好物，同時為鼓勵消費者加入UNIQLO APP會員，在6月底前的新會員推出登錄送200元滿額優惠券。不僅如此，在6月18日至6月24日之間，只要消費滿680元以上，即可享受超商取貨免運費；6月18日至6月21日更有滿額好禮，網路購物單筆滿1,800元即送限量版不鏽鋼迷你瓶，送完為止。

UNIQLO高腰SKINNY 九分牛仔褲，期間限定990元。圖／UNIQLO提供

與此同時，H&M一年一度型夏日折扣季，也持續在全台14 間門市進行中。提供超過5,000款精選女裝、男裝及童裝服飾，以及H&M Home家飾品低至5折起的優惠。童裝的部分低至100元就能買到，男裝系列也提供了200元的低價商品，讓消費者選購。品牌透露通常熱門款式很快就會斷碼，所以建議有喜歡的設計就要快下手，活動結束時間不定，但售完即止。而每次特賣都會造成大排長龍的ZARA，也把夏季優惠活動提前至6月18日開跑，官網及APP同樣也在今晚（6/17）先登場，最低55折起。

H&M印花襯衫，原價499元，特價250元。圖／H&M提供