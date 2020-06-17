最貴氣的「寵物飼料碗」 愛馬仕秋冬配件系列超有趣

愛馬仕今年的年度主題為「匠·新」（Innovation of making），強調在傳統細膩工藝之中注入創新概念，打造與時俱進的經典。這點在全新發表的秋冬配件系列中也能明顯感受到，無論是造型特殊的設計，或是充滿生活感的實用細節、想像力滿溢的圖騰等，都緊扣著「匠·新」主軸，帶來許多驚喜。

全新包款Hermès Della Cavalleria Mini系列小牛皮包搭配了經典馬銜元素鎖釦設計，銀飾鎖釦就像包包上的珠寶一樣，背帶可以調整長度，而圓弧的包袋曲面與翻蓋設計來自皮革工匠的專業技藝，共有25公分挎肩背款式與迷你包種款式。由愛馬仕第五任總裁Jean-Louis Dumas創作於1988年的Sac à Malice包款，則是換上太空主題，一枚飾有多色皮革鑲嵌的火箭朝著火星射擊，漆製的搭扣勾勒出火星輪廓，更把太陽系中的其他行星裝飾於背帶上，是一款充滿天真意味的包款。

Evercolor小牛皮材質的手拿包，特別用皮片做為皮包的翻蓋設計，所以當翻蓋穿過環圈時剛好形成H字型，增加使用上的樂趣，可肩背或手拿，另外也有卡片夾款式。Haut à Courroies 40 western系列小牛皮包則是用讓人想起馬匹佩戴的馬籠頭額前帶的裝飾刺繡圖紋，有著鮮明的西部地區牛仔文化風情。

而在絲巾方面，豐富的動物元素帶來更活潑的視覺享受，無論是以雙面印花重現的Couvertures et tenues de jour馬匹圖紋款、由動物藝術家Xavier de Poret繪製的思考中的貝塞獵狗肖像畫款，或是插畫家Katie Scott打造的熱帶森林巨嘴鳥和天堂鳥等，都是非常討喜的繽紛單品。Formule chic圖紋雙面印花斜紋真絲方巾用Dimitri Rybaltchenko所創作的兩種圖紋呈現正反面不同的圖樣—老式汽車遇上一級方程式賽車，非常有趣。而小牛皮材質製成的Silkit系列絲巾袋配件，則是可以把這些絲巾變成手提袋的貼心設計。

男性的厚真絲領帶，用俏皮的標籤圖案彰顯細膩品味，像是代表「您是駕駛好手」的賽車圖案、「逃離吧」的摩托車圖形、以及「邁向無止境的歷險」的火箭造型圖紋，都點綴出更調皮的穿搭魅力。