「今年紐約時裝周不玩了」 MICHAEL KORS開第一槍

繼3月底巴黎高級時裝暨時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）宣布今年6月巴黎男裝周、高級訂製服皆取消，米蘭男裝周也延期合併於9月女裝發表，以及倫敦男裝周日前在線上悄沒聲息的落幕之後，緊接著預計在9月11至16日舉辦的2021春夏紐約時裝周，看來也岌岌可危，MICHAEL KORS就開了第一槍表示「今年不玩了」。

MICHAEL KORS發表取消今年9月時裝周大秀，在新冠肺炎（COVID-19）重擊紐約之下不難理解，全新的2021春夏系列則會在今年10月底至11月初之間發表，發布模式正在研議中，未直面取消原因是新冠肺炎，設計師Michael Kors藉此表示，「MICHAEL KORS高級時裝Collection系列之後維持一年發表春夏、秋冬兩季度，近期樂見時尚產業對於時裝周時程有全新的想法及討論，從GIORGIO ARMANI、Dries Van Noten、GUCCI等品牌的近期舉措看來，終於可以慢下腳步且是思考革新的時機。」