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「今年紐約時裝周不玩了」 MICHAEL KORS開第一槍

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
設計師Michael Kors宣布今年9月紐約時裝周取消大秀發表。圖／MICHAEL KORS提供
設計師Michael Kors宣布今年9月紐約時裝周取消大秀發表。圖／MICHAEL KORS提供

繼3月底巴黎高級時裝暨時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）宣布今年6月巴黎男裝周、高級訂製服皆取消，米蘭男裝周也延期合併於9月女裝發表，以及倫敦男裝周日前在線上悄沒聲息的落幕之後，緊接著預計在9月11至16日舉辦的2021春夏紐約時裝周，看來也岌岌可危，MICHAEL KORS就開了第一槍表示「今年不玩了」。

MICHAEL KORS發表取消今年9月時裝周大秀，在新冠肺炎（COVID-19）重擊紐約之下不難理解，全新的2021春夏系列則會在今年10月底至11月初之間發表，發布模式正在研議中，未直面取消原因是新冠肺炎，設計師Michael Kors藉此表示，「MICHAEL KORS高級時裝Collection系列之後維持一年發表春夏、秋冬兩季度，近期樂見時尚產業對於時裝周時程有全新的想法及討論，從GIORGIO ARMANI、Dries Van Noten、GUCCI等品牌的近期舉措看來，終於可以慢下腳步且是思考革新的時機。」

他並緬懷九○年代末期的紐春夏時裝秀是在巴黎時裝周之後，約莫10月底至11月初舉辦，縮短產品發表和到店上市的時間差，更合乎邏輯，未來在新系列公開發表於媒體前，也先銷售給零售商。同為紐約時裝周品牌的COACH據悉將改變形式為線上發表，詳細舉辦方式尚未宣布。巴黎時裝周部分，Saint Laurent成為首個宣布退出今年原訂9月28日至10月6日舉行的大秀，GUCCI也表示將脫離時裝周時程，一年只辦2場男女裝合併、不特定於時裝周時程的時裝秀，其他品牌是否照常舉辦，則仍在彼此觀望中。

MICHAEL KORS今年2月發表的Collection 2020秋冬系列。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS今年2月發表的Collection 2020秋冬系列。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS今年2月發表的Collection 2020秋冬系列。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS今年2月發表的Collection 2020秋冬系列。圖／MICHAEL KORS提供
倫敦男裝周改為6月12到14日線上舉行，圖為Per Götesson發表。圖／取自倫敦時裝周官方IG
倫敦男裝周改為6月12到14日線上舉行，圖為Per Götesson發表。圖／取自倫敦時裝周官方IG

時裝周 紐約

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