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太陽這麼大 跪求一頂浮誇的BURBERRY時尚遮陽帽

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DIOR推出早秋度假系列遮陽帽，價格未定。圖／DIOR提供
DIOR推出早秋度假系列遮陽帽，價格未定。圖／DIOR提供

BURBERRY每月17日推出的B系列限時商品常令人相當期待，6月號即將出現在官方社群限時銷售的，是一款相當浮誇的遮陽帽，戴起來像大明星，寬幅帽沿簡直是防狗仔偷拍最佳配備。

這頂規模可說是全罩式遮陽帽的限時新款，是品牌全球創意總監Riccardo Tisci的最新力作，為B系列單品，造型帽沿為修飾弧線，上面印滿了TB Monogram花押字，相當高調，將於6月17日英國時間中午12點（台灣時間晚間7點）在官方LINE和Kakao平台獨家銷售24小時。提及遮陽帽，DIOR的海濱度假系列（Dioriviera）秋季新品也推出灰、黑、粉色的運動風設計新款，相較之下是明亮活力的氛圍，這也是延續女裝創意總監Maria Grazia Chiuri Dioriviera 2020 早秋度假系列服裝的設計，搭襯水手條紋服裝和經典法式印花的優雅，推出泳衣、草編鞋等，也以帽款帶來潮流點綴。

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）也上市了Strawgram遮陽帽，點綴拉菲草編織成的經典Monogram圖案，卡其色皮革飾邊增添奢華感，是一款可以作為都會時髦穿搭、又能融入度假氛圍的單品，也很適合為夏天點綴高調的風采。

BURBERRY在6月份的B系列推出的TB monogram遮陽帽。圖／LV提供
BURBERRY在6月份的B系列推出的TB monogram遮陽帽。圖／LV提供
BURBERRY在6月份的B系列推出的TB monogram遮陽帽。圖／LV提供
BURBERRY在6月份的B系列推出的TB monogram遮陽帽。圖／LV提供
BURBERRY在6月份的B系列推出的TB monogram遮陽帽。圖／LV提供
BURBERRY在6月份的B系列推出的TB monogram遮陽帽。圖／LV提供
DIOR推出早秋度假系列遮陽帽，價格未定。圖／DIOR提供
DIOR推出早秋度假系列遮陽帽，價格未定。圖／DIOR提供
BURBERRY、路易威登、DIOR都推出夏日遮陽帽。圖／各品牌提供
BURBERRY、路易威登、DIOR都推出夏日遮陽帽。圖／各品牌提供
路易威登Strawgram遮陽帽，35,300元。圖／LV提供
路易威登Strawgram遮陽帽，35,300元。圖／LV提供

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