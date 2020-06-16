現省20再升級配料！辻利茶舗4款「漂浮系冰飲」登場

來自日本的百年品牌「辻利茶舗」，將於6月22日推出「盛夏漂浮祭」，除了讓抹茶漂浮冰沙重新升級回歸，還有3款帶有濃厚日式情調的抹茶刨冰。另外在指定時段參與IG追蹤活動，還可享免費加料升級與產品優惠價。

本次「辻利茶舗」所推出的「柚綠冰沙漂浮」，由辻利抹茶冰沙結合日本九州大分縣的柚子蜜，創造出底層的雙色冰沙，除了抹茶香氣外，也有柚子蜜的清爽酸甜。另外再搭配茶箱最中餅作為裝飾，可與霜淇淋搭配著品嚐，創造多層次口感，另可加價升級白玉或抹茶。另外還有辻利冰沙漂浮、京町焙茶冰沙漂浮、大分柚蜜冰沙漂浮等不同選擇，每杯170元。

消暑的日式傳統刨冰，辻利茶舗本次運用和風食材，以日本道地風情呈現。「辻利招牌雙茶刨冰」將抹茶的醇厚茶香與焙茶的焙煎香氣製作成茶蜜，為清爽的刨冰帶來不同的風情，每份135元。「抹茶黃豆黑蜜刨冰」則是讓黑糖蜜、黃豆粉與宇治抹茶、手工蕨餅一同搭配，帶來和風滋味，每份135元。至於「抹茶香橙柚蜜刨冰」選用大分縣柚子蜜與宇治抹茶組合，創造出茶香與水果酸甜的組合，每份135元。

針對即將到來的暑假，辻利茶舗也推出期間優惠。凡於6月25～28日、7月4～5日、7月11～12日、7月18～19日，以及7月25～26日期間，於櫃台出示官方IG頁面並按讚追蹤，任一款漂浮產品可享150元優惠價，還可免費升級加白玉。