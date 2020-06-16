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第2碗半價！段純貞新推「松露牛肉麵、松露蒜味拌麵」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「松露風味腱心牛肉麵」，單點180元，套餐250元。記者陳睿中／攝影
「松露風味腱心牛肉麵」，單點180元，套餐250元。記者陳睿中／攝影

主打四川口味牛肉麵的「段純貞」，自6月17日起推出夏季新品，將「松露」結合牛肉麵，推出「松露風味腱心牛肉麵」與「松露風味乾拌麵」等2款新餐點。新品開賣首8日，還有「第2碗半價」的限量優惠。

發跡於新竹的段純貞牛肉麵，湯頭先以牛大骨熬煮7小時，並加入花椒、麻椒、豆瓣酒釀、牛油等香料藥材拌炒8小時，總共需耗時18小時熬煮，有著微辣鹹香的層次滋味。其中招牌的「紅燒腱心牛肉麵」，則是取用牛腱心肉部位，帶來半筋半肉的彈牙口感。

本次段純真所推出的松露系列，供應時間自6月17日至9月30日。其中「松露風味腱心牛肉麵」，將義大利松露油、墨魚醬汁、奶油作為基底，並加入杏鮑菇、洋菇、洋蔥等蔬菜拌炒成松露墨魚洋菇醬，最後再加入牛肉湯底之中。相較於原本的口味，辛辣感明顯降低，帶來另一種不同的溫醇滋味，還有著松露特有的香氣，單點180元，套餐250元。另一款「松露風味乾拌麵」，則是將松露墨魚洋菇醬加入蒜味乾拌麵中，在蒜香中增添風味，單點110元，套餐199元。

為慶祝新品開賣，6月17日至6月24日期間，每日前10名顧客，凡點選「松露風味腱心牛肉麵」或「松露風味乾拌麵」，任選店內第2碗麵，可享半價優惠。

以義大利松露油、墨魚醬汁、杏鮑菇、洋菇、洋蔥等食材拌炒而成的「松露墨魚洋菇醬」。記者陳睿中／攝影
以義大利松露油、墨魚醬汁、杏鮑菇、洋菇、洋蔥等食材拌炒而成的「松露墨魚洋菇醬」。記者陳睿中／攝影
「松露風味乾拌麵」，單點110元，套餐199元。記者陳睿中／攝影
「松露風味乾拌麵」，單點110元，套餐199元。記者陳睿中／攝影

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