網購618年中慶最後倒數！任天堂Switch、《動物森友會》限量開搶衝一波

電商618年中慶大戰進入最後倒數，各家網購平台祭出最強優惠，尤其是6月18日當天更是好康盡出，蝦皮購物限時開搶全站6折券、消費不限金額最高可折618元，還有限時特賣專區0元免運；露天拍賣推出超狂折扣碼消費滿101元現折100元，等於最低1元即可結帳；神腦生活網路商城6月18日推出AirPods Pro、Coway空氣清淨機等6款限量特殺品最低2折起。搶翻天的任天堂Switch和《集合啦！動物森友會》也是各家主打的限量瘋搶指標，想要入手記得趕快設好鬧鐘！

蝦皮購物6月18日凌晨0點、中午12點、下午6點開搶全站、商城及蝦皮24h折價券，最高可折2,200元；上午11點、晚上11點加碼搶全站6折券；當天消費滿99元可享指定超商免運，並攜手Dyson、屈臣氏、康是美等17家品牌旗艦店推出17小時不間斷的5折優惠。6月18日當天限定的整點限量瘋搶也相當精彩，凌晨2點推出任天堂健身環大冒險中文版9折活動價2,299元，凌晨4點限量推出任天堂Switch Lite＋《集合啦！動物森友會》＋主機包＋保護貼9折活動價8,999元，晚上10點推出任天堂Switch主機續航版63折活動價6,180元、任天堂Switch《集合啦！動物森友會》中文版遊戲片89折活動價1,490元，皆為限量售完為止。

friDay購物超級品牌日與愛買線上購物共同推出「決戰618超級品牌日」，即日起至6月18日每天上午11點限量開賣1折商品，6月17日上午11點開賣土耳其進口Hi!Bites無花果乾＋綜合堅果150g，原價150元、限量特價15元，6月18日上午11點開賣澎澎MAN綠茶多酚沐浴乳1,200g，原價206元、特價20元，每一會員帳號限購買1次；6月17、18日下午2點限量推出任天堂Switch 2019新款主機－紅藍手把＋指定遊戲片3片＋螢幕保護貼售價15,500元，下午5點限量推出任天堂Switch 2019新款主機－灰手把＋指定遊戲片3片＋螢幕保護貼售價14,500元，售完為止。

Yahoo奇摩購物中心「618年中狂歡購」正慶即日起至6月18日購買指定品類、刷指定銀行信用卡消費滿額最高送5,000元刷卡金及購物金，買3C家電滿20,000元送1,500購物金，並攜手PORTER、MAGY、NIKE等品牌加碼消費滿額最高送1,000購物金，6月18日前單日消費滿5,000元再抽Dyson吹風機。Yahoo奇摩超級商城「618全民樂一發」正慶即日起至6月21日開跑，熱銷商品天天限時下殺5折起。

露天拍賣6月18日當天上午10點至凌晨0點推出整點限量優惠折扣碼，消費滿101元即可現折100元，消費滿168元可享全家、OK超商、萊爾富免運費，特殺商品每4個小時定時更換，共有數十項商品輪番下殺。