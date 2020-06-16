秀「蝴蝶袖」送防曬精華！六福村限量優惠 只有2天

繼推出「鮪魚肚方案」之後，六福村於6月20、21日，再度推出「蝴蝶袖優惠」，只要購票時秀出蝴蝶袖，並喊出口號，即可免費獲得防曬精華。另外在6月30日前，還有身份證有4個0享免費入園、限量優惠門票等不同優惠。

六福村在2019年時，曾經推出鮪魚肚、水蛇腰的限時活動，只要擁有鮪魚肚、水蛇腰的民眾，入園就可以享受額外優惠，當時也引發熱烈討論。本次的「蝴蝶袖」活動，民眾只要購票時出示「蝴蝶袖」。並喊出「蝴蝶袖、我驕傲」的口號，就可獲得價值近百元的Bioré A極效防曬精華10公克，每日限量250份，送完為止。

業者表示，園區內的經典5大設施，分別有高53公尺的「大怒神」，還有軌道全長190公尺、最大落差56公尺的「笑傲飛鷹」，以「大海盜」、「火山歷險」等不同項目，適合張開雙手、盡情享受快感。而除了蝴蝶袖方案外，官網亦於6月30日前，推出499元的抗疫有成優惠票（原價999元），每日限量100張。另外民眾身份證字號若有4個「0」，也可享免費入園。