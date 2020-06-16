快訊

又槓上！氣爆案馬系監委糾正高市府 蔡系不同意見反擊

獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀丟路人釀1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秀「蝴蝶袖」送防曬精華！六福村限量優惠 只有2天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
六福村新推出「秀出蝴蝶袖送防曬」的優惠活動。圖／六福村提供
六福村新推出「秀出蝴蝶袖送防曬」的優惠活動。圖／六福村提供

繼推出「鮪魚肚方案」之後，六福村於6月20、21日，再度推出「蝴蝶袖優惠」，只要購票時秀出蝴蝶袖，並喊出口號，即可免費獲得防曬精華。另外在6月30日前，還有身份證有4個0享免費入園、限量優惠門票等不同優惠。

六福村在2019年時，曾經推出鮪魚肚、水蛇腰的限時活動，只要擁有鮪魚肚、水蛇腰的民眾，入園就可以享受額外優惠，當時也引發熱烈討論。本次的「蝴蝶袖」活動，民眾只要購票時出示「蝴蝶袖」。並喊出「蝴蝶袖、我驕傲」的口號，就可獲得價值近百元的Bioré A極效防曬精華10公克，每日限量250份，送完為止。

業者表示，園區內的經典5大設施，分別有高53公尺的「大怒神」，還有軌道全長190公尺、最大落差56公尺的「笑傲飛鷹」，以「大海盜」、「火山歷險」等不同項目，適合張開雙手、盡情享受快感。而除了蝴蝶袖方案外，官網亦於6月30日前，推出499元的抗疫有成優惠票（原價999元），每日限量100張。另外民眾身份證字號若有4個「0」，也可享免費入園。

防曬

延伸閱讀

德國民調：中國抗疫勝美國 逾40國受訪者認同

影／後龍海岸活鯨擱淺 海巡救援搭棚防曬

戶外活動慎防熱傷害 「防曬5招」讓你開心出遊！

活體領航鯨擱淺苗栗岸際 海巡搭帳篷助保濕防曬

相關新聞

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

旗下擁有饗饗、饗食天堂、旭集等品牌的「饗賓餐旅」，近期迎來「饗饗」的3週年，因此特別在自助餐檯上新增加成都冒烤鴨、百角蝦...

6月20日補班日丹堤飲品「買1送1」 7月加碼「三倍奉還」

台灣疫情日漸趨緩，餐旅業者與民眾都準備迎接下周來臨的端午節連續假期，但在規劃連假出遊前，還是得先度過不甘心的6/20補班...

網購618年中慶最後倒數！任天堂Switch、《動物森友會》限量開搶衝一波

電商618年中慶大戰進入最後倒數，各家網購平台祭出最強優惠，尤其是6月18日當天更是好康盡出，蝦皮購物限時開搶全站6折券...

秀「蝴蝶袖」送防曬精華！六福村限量優惠 只有2天

繼推出「鮪魚肚方案」之後，六福村於6月20、21日，再度推出「蝴蝶袖優惠」，只要購票時秀出蝴蝶袖，並喊出口號，即可免費獲...

KENZO X VANS睽違7年再登場 6月17全球同步開賣！

時尚品牌KENZO在迎來新任設計總監Felipe Oliveira Baptista之後，終於推出第一次Capsule商...

亞洲第一人！AKACHEN藝術珠寶獲V&A博物館購藏

藝術珠寶巨擘AKACHEN因為突破工藝上極限，成為倫敦Victoria ＆ Albert博物館（簡稱V&A博物館） 最新...

蔡詩芸最愛從黑白變粉紅 FENDI Peekaboo訂製台北登場

FENDI的Peekaboo Bar訂製服務在台北101專門店登場，許久未出席活動的蔡詩芸很開心可以出門工作，渾身散發著...

黃金的萬千風貌伯爵美學數位計畫 Only at PIAGET新上線

在珠寶和收藏的世界裡，黃金永遠和珍貴、奢華畫上等號。無論在承平或動盪的時代，黃金永遠保值。擁有悠久歷史的珠寶世家們，更嘗...

金門特產搶攻網購年中慶 滿額送超萌水獺商品拉抬買氣

新冠肺炎疫情衝擊金門在地特產業者的業績，縣府建設處與金門工策會特別帶領金門在地特產業者搶攻蝦皮購物的618年中慶商機，規...

新時代網路拍賣主題性一站式購入 佳士得攻品味型男

網路拍賣進入全新時代，以往以拍品收藏類別分別舉辦專場的方式之外，新一代網路拍賣則講求主題，希望能讓對某一特定主題有興趣的族群能一次買到所有感興趣的不同類型藏品。

「降溫系調酒」來了！搭配網紅最愛下酒菜 絕對美拍

位於HOTEL QUOTE Taipei一樓的333 RESTAURANT&BAR，夏季推出「降溫系調酒」，還有系列「網...

金高銀、郎朗美貌嫩妻吉娜愛麗絲 代言珠寶很「入戲」

精品品牌找明星代言，能讓許多人更快速認識到這個品牌的特質，也往往透過明星公開活動增加曝光，如果又剛好出現在戲劇節目作品中...

熱門新聞

日月潭原生魚 快被外來種吃光

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

辨公室冷氣離座位僅2公尺他怕有電磁波 過來人經驗談

魚虎天敵來了 復育鱸鰻今放養

喜帖一寄出…準岳母立馬變臉漲聘金為88萬 他怒嗆： 大不了一拍兩散

威力彩第109048期開獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。