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基隆綠竹筍比賽冠軍教你挑 白彎短肥像牛角最好吃

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市綠竹筍進入盛產期，品質都相當不錯，市農會今天舉行綠竹筍評鑑大賽，陳保家拿到特等獎。記者游明煌／翻攝
基隆市綠竹筍進入盛產期，品質都相當不錯，市農會今天舉行綠竹筍評鑑大賽，陳保家拿到特等獎。記者游明煌／翻攝

基隆市綠竹筍進入盛產期，品質都相當不錯，市農會今天舉行綠竹筍評鑑大賽，曾獲得模範農民的陳保家拿到特等獎，他在柔嫩度、糖度項目都拿下滿分，他教民眾平時在外觀挑選，掌握「白、彎、短、肥」，外觀看起來像牛角，才會有甜度及柔嫩度，記得小而美，不必選很大的。

基隆市農會表示，基隆綠竹筍栽培面積近150公頃，年產量約600公噸，6到8月是盛產期。農友每年不斷地精進技術、改良品種，今年有13人糖度滿分，15人柔嫩度滿分，顯見綠竹筍品質越來越好，目前市場零售價每台斤180元左右，價格不錯，今年基隆生產的綠竹筍品質都很不錯。今年綠竹筍評鑑共36名筍農報名參賽，評審標準是依外觀、色澤、柔嫩度、糖度、重量等標準進行評比。

陳保家說，很高興今年又拿到特等獎，他得兩次特頭獎的秘訣在於沙土的土質，種起來才會嫩又甜又脆很好吃，其次是用有機肥，竹筍比較不會硬，口感會很甜又脆，後以就是靠細心照顧。在外觀挑選上，「白、彎、短、肥」，外觀看起來像牛角，才會有甜度及柔嫩度，記得小而美，不必選很大的。

陳保家表示，他得獎大大小小已有6次了，冠軍有2次，平時都是他自己拿去賣，賣習慣民眾就成為老主顧了，兒子這次也有參加，得到一等獎，他們家種的品質穩定。

市農會表示，去年拿到壹等獎的滕秀杰，今年再上一層樓，在糖度滿分的加持下，以92.1分得到頭等獎；在柔嫩度拿到滿分的闕進益，以91.2分得到頭等獎；壹等獎由陳黃祝、李添財、陳昱杰獲得；優勝陳耀輝、林梅珠，表現都相當優秀。

基隆市綠竹筍進入盛產期，品質都相當不錯，市農會今天舉行綠竹筍評鑑大賽。記者游明煌／翻攝
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基隆 農民

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