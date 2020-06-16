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KENZO X VANS睽違7年再登場 6月17全球同步開賣！
時尚品牌KENZO在迎來新任設計總監Felipe Oliveira Baptista之後，終於推出第一次Capsule商品，而且這次還是睽違了7年之後再度攜手人氣休閒品牌VANS打造的聯名系列，絕對是吸引眾多消費者的最新熱門話題！
Felipe Oliveira Baptista沿用了KENZO在1990、1993年伸展台上使用的花卉圖騰，並注入環保概念，與VANS合作推出一系列帶著70年代復古街頭時尚感的商品，包括用100％有機棉製成的牛仔產品，以及各種漁夫帽、棒球帽，背包和手袋，共有46種品項，都擁有鮮明的剪裁與中性化、舒適運動感設計風格。其中傳奇Sk8-Hi高筒運動鞋、Old-Skool低筒運動鞋共有3種花色，台灣引進的是梔子花、鬱金香兩種圖樣，非常繽紛俏皮。
此外，KENZO也同步與The Skateroom聯手推出限量藝術滑板，限量150件，可在全球指定KENZO店鋪和官網購買，所得收益將全部捐贈給一個社交滑板項目，用於幫助處於貧困中的牙買加青少年，可惜台灣未引進。
KENZO X VANS聯名系列將於6月17日全球同步開賣，台灣方面只在微風信義、台北101、復興SOGO和台中大遠百4家KENZO店舖限定販售。
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