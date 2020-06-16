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生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
主打高檔日式料理吃到飽的「旭集」，將於2021年插旗高雄。記者陳睿中／攝影
主打高檔日式料理吃到飽的「旭集」，將於2021年插旗高雄。記者陳睿中／攝影

旗下擁有饗饗、饗食天堂、旭集等品牌的「饗賓餐旅」，近期迎來「饗饗」的3週年，因此特別在自助餐檯上新增加成都冒烤鴨、百角蝦球等新菜色。另外饗賓也預告，專精於精緻日式料理吃到飽的「旭集」，將於2021年進駐高雄；今年7月也會開設新品牌「真珠台菜」，提供一系列家常台菜。

提供多元化菜色的「饗饗」，位於微風信義46樓，乃是台北極具代表性的高檔吃到飽餐廳。本次為慶祝3週年，特別將集團起家餐廳「福利川菜」的招牌料理端上自助餐檯，並且加入嶄新的元素。其中「成都冒烤鴨」乃是廚藝團隊親至成都學習而來的私房菜，另外還有川香豆瓣魚、歌樂山辣子雞、百角蝦球、生菜蝦鬆等餐點，同樣都是無限供應。

至於即將於7月中進駐京站的「真珠」台菜餐廳，則是集團下的全新品牌。希望藉由「阿嬤的家常菜」作為出發點，提供具由傳統性的台菜料理，帶來家傳的滋味，估計每人平均消費價位約500元，適合民眾輕鬆享用。至於甫於2019年開幕的「旭集」，則是主打9大類型的日式料理，包括生魚片、炸物、和牛握壽司、松葉蟹握壽司、美國Prime等級牛小排朴葉燒等料理，通通都是任君享用。業者也表示，預計「旭集」將於2021年第一季進駐高雄義享天地。除此之外，包括開飯川食堂、饗泰多等品牌也會陸續展店，至明年初，估計總共新增5家新店。

另外受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，改變餐飲市場，因此饗賓的電商品牌「饗在家」自6月初也開始推出冷凍即食品，包括有麵包、湯品、拌麵、水餃等不同型態，方便民眾在家用餐，藉此開拓新市場。

歌樂山辣子雞。記者陳睿中／攝影
歌樂山辣子雞。記者陳睿中／攝影
「饗在家」推出一系列冷凍即食品。記者陳睿中／攝影
「饗在家」推出一系列冷凍即食品。記者陳睿中／攝影
饗饗新推出的「成都冒烤鴨」。記者陳睿中／攝影
饗饗新推出的「成都冒烤鴨」。記者陳睿中／攝影
饗饗因應3週年，推出5款「福利川菜」的招牌菜上桌。記者陳睿中／攝影
饗饗因應3週年，推出5款「福利川菜」的招牌菜上桌。記者陳睿中／攝影
「川香豆瓣魚」原是福利川菜的經典菜之一。記者陳睿中／攝影
「川香豆瓣魚」原是福利川菜的經典菜之一。記者陳睿中／攝影

品牌 菜色 壽司

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