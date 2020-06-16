生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

旗下擁有饗饗、饗食天堂、旭集等品牌的「饗賓餐旅」，近期迎來「饗饗」的3週年，因此特別在自助餐檯上新增加成都冒烤鴨、百角蝦球等新菜色。另外饗賓也預告，專精於精緻日式料理吃到飽的「旭集」，將於2021年進駐高雄；今年7月也會開設新品牌「真珠台菜」，提供一系列家常台菜。

提供多元化菜色的「饗饗」，位於微風信義46樓，乃是台北極具代表性的高檔吃到飽餐廳。本次為慶祝3週年，特別將集團起家餐廳「福利川菜」的招牌料理端上自助餐檯，並且加入嶄新的元素。其中「成都冒烤鴨」乃是廚藝團隊親至成都學習而來的私房菜，另外還有川香豆瓣魚、歌樂山辣子雞、百角蝦球、生菜蝦鬆等餐點，同樣都是無限供應。

至於即將於7月中進駐京站的「真珠」台菜餐廳，則是集團下的全新品牌。希望藉由「阿嬤的家常菜」作為出發點，提供具由傳統性的台菜料理，帶來家傳的滋味，估計每人平均消費價位約500元，適合民眾輕鬆享用。至於甫於2019年開幕的「旭集」，則是主打9大類型的日式料理，包括生魚片、炸物、和牛握壽司、松葉蟹握壽司、美國Prime等級牛小排朴葉燒等料理，通通都是任君享用。業者也表示，預計「旭集」將於2021年第一季進駐高雄義享天地。除此之外，包括開飯川食堂、饗泰多等品牌也會陸續展店，至明年初，估計總共新增5家新店。