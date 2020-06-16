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亞洲第一人！AKACHEN藝術珠寶獲V&A博物館購藏

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
模特兒展示AKACHEN蝴蝶胸針約358萬元起、彩鑽蝴蝶戒指約285萬元。記者蘇健忠／攝影
模特兒展示AKACHEN蝴蝶胸針約358萬元起、彩鑽蝴蝶戒指約285萬元。記者蘇健忠／攝影

藝術珠寶巨擘AKACHEN因為突破工藝上極限，成為倫敦Victoria ＆ Albert博物館（簡稱V&A博物館） 最新購藏對象，這不只是「台灣之光」，更是亞洲第一人的成就，一如台大管理學院的榮譽教授柯承恩博士所說「AKACHEN打破珠寶，總是給人奢侈的感受」。

和大英博物館齊名的V&A博物館以藝術、設計典藏聞名於世，代表了英國國家門面，因此能夠獲得青睞購入典藏，非得要有幾分的能耐。而從事藝術珠寶設計超過30年的AKACHEN，對於不同寶石、金屬特性瞭若指掌，因此在2007年首度研發出品牌第一件純鈦金屬珠寶，突破傳統總是運用黃金、銀等貴金屬的窠臼，也是全球少數擁有製作專利的珠寶品牌之一。

而此次AKACHEN被V&A博物館購藏的「木蘭」作品，正是品牌藝術總監陳智權先生最拿手的創作，以仿真自然線條，透過鈦金屬及寶石來詮釋花瓣、枝葉的柔軟與韌性，完全顛覆了這項材質剛硬的印象。陳智權先生表示，這項作品最困難的部分就是，怎麼立體又生動的表現木蘭的自然伸展樣貌，同時還要結合飾品功能，因此光是構思到完成幾乎就耗費了三年的時間。

不僅如此，陳智權先生提到，要獲得V&A博物館的認可，並非一朝一夕，而是長遠時間的累績。作品除了要有工藝上的突破，具備當代美學價值，還要保有品牌DNA，以及文化傳承的意義。同時鈦金屬的特性就是失敗度極高，容不下一點瑕疵，要在這麼堅硬的材質上呈現AKACHEN的師法自然，有機線條，就實屬不易，可貴的是陳智權先生還注入禪意，使其成為雋永。還符合結合法國新藝術運動、英國美術工藝運動的訴求，孕育出一件具有劃時代意義，融合東、西方美學的作品。

V&A博物館購藏的「木蘭」作品，除了外型蘊含品牌的高度美學涵養之外，最終依舊是可配戴的藝術珠寶。只要取下花朵、花苞就能轉變成胸針與耳環配飾，枝枒的部分則為充滿禪學的純鈦雕塑藝術，呼應了陳智權先生在創作時「留白」的精神。木蘭跳脫珠寶只是配戴的框架，落實了讓藝術走進生活的概念，也一同見證當代珠寶進化的嶄新里程碑。

AKACHEN蝴蝶胸針，鈦金屬、11.21克拉白鑽，約585萬元。圖／AKACHEN提供
AKACHEN蝴蝶胸針，鈦金屬、11.21克拉白鑽，約585萬元。圖／AKACHEN提供
AKACHEN被V&A博物館購藏的木蘭藝術作品。圖／AKACHEN提供
AKACHEN被V&A博物館購藏的木蘭藝術作品。圖／AKACHEN提供
AKACHEN蜻蜓胸針，鈦金屬、19.8克拉紫玉、2.57克拉白鑽、21.91克拉藍寶，約275萬元。圖／AKACHEN提供
AKACHEN蜻蜓胸針，鈦金屬、19.8克拉紫玉、2.57克拉白鑽、21.91克拉藍寶，約275萬元。圖／AKACHEN提供
模特兒展示AKACHEN花朵胸針約585萬元、花苞戒指約355萬元。記者蘇健忠／攝影
模特兒展示AKACHEN花朵胸針約585萬元、花苞戒指約355萬元。記者蘇健忠／攝影
AKACHEN木蘭胸針，鈦金屬、22.98克拉粉紅藍寶、5.62克拉白鑽。圖／AKACHEN提供
AKACHEN木蘭胸針，鈦金屬、22.98克拉粉紅藍寶、5.62克拉白鑽。圖／AKACHEN提供
AKACHEN木蘭耳環，7.2克拉粉紅藍寶、1.14克拉白鑽。圖／AKACHEN提供
AKACHEN木蘭耳環，7.2克拉粉紅藍寶、1.14克拉白鑽。圖／AKACHEN提供
AKACHEN藝術總監陳智權先生（右二）與被V&A博物館購藏的木蘭藝術作品。記者蘇健忠／攝影
AKACHEN藝術總監陳智權先生（右二）與被V&A博物館購藏的木蘭藝術作品。記者蘇健忠／攝影
模特兒展示AKACHEN木蘭胸針、彩鑽蝴蝶戒指約388萬元。記者蘇健忠／攝影
模特兒展示AKACHEN木蘭胸針、彩鑽蝴蝶戒指約388萬元。記者蘇健忠／攝影

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