亞洲第一人！AKACHEN藝術珠寶獲V&A博物館購藏

藝術珠寶巨擘AKACHEN因為突破工藝上極限，成為倫敦Victoria ＆ Albert博物館（簡稱V&A博物館） 最新購藏對象，這不只是「台灣之光」，更是亞洲第一人的成就，一如台大管理學院的榮譽教授柯承恩博士所說「AKACHEN打破珠寶，總是給人奢侈的感受」。

和大英博物館齊名的V&A博物館以藝術、設計典藏聞名於世，代表了英國國家門面，因此能夠獲得青睞購入典藏，非得要有幾分的能耐。而從事藝術珠寶設計超過30年的AKACHEN，對於不同寶石、金屬特性瞭若指掌，因此在2007年首度研發出品牌第一件純鈦金屬珠寶，突破傳統總是運用黃金、銀等貴金屬的窠臼，也是全球少數擁有製作專利的珠寶品牌之一。

而此次AKACHEN被V&A博物館購藏的「木蘭」作品，正是品牌藝術總監陳智權先生最拿手的創作，以仿真自然線條，透過鈦金屬及寶石來詮釋花瓣、枝葉的柔軟與韌性，完全顛覆了這項材質剛硬的印象。陳智權先生表示，這項作品最困難的部分就是，怎麼立體又生動的表現木蘭的自然伸展樣貌，同時還要結合飾品功能，因此光是構思到完成幾乎就耗費了三年的時間。

不僅如此，陳智權先生提到，要獲得V&A博物館的認可，並非一朝一夕，而是長遠時間的累績。作品除了要有工藝上的突破，具備當代美學價值，還要保有品牌DNA，以及文化傳承的意義。同時鈦金屬的特性就是失敗度極高，容不下一點瑕疵，要在這麼堅硬的材質上呈現AKACHEN的師法自然，有機線條，就實屬不易，可貴的是陳智權先生還注入禪意，使其成為雋永。還符合結合法國新藝術運動、英國美術工藝運動的訴求，孕育出一件具有劃時代意義，融合東、西方美學的作品。