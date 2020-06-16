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蔡詩芸最愛從黑白變粉紅 FENDI Peekaboo訂製台北登場
FENDI的Peekaboo Bar訂製服務在台北101專門店登場，許久未出席活動的蔡詩芸很開心可以出門工作，渾身散發著慈母的光輝，她對包款的喜好也從黑、白色系變成因為女兒Katiya而喜歡的粉紅色。
Peekaboo Bar自東京、俄羅斯之後巡迴台灣，首波在台中新光三越登場，粉紅色包款、珍稀皮革大受歡迎，即日起於台北101專門店提供服務，讓消費者享受為包款變裝的樂趣，組合出獨屬於己的Mini Peekaboo。這次的訂製服務裝潢以咖啡吧概念的Peekaboo Bar作為設計，青春且繽紛，訂製包款視包身、把手材質等變數而定，價格大約落在15萬至100萬之間，熱門款式若缺貨則可預訂，製程大約1個月。
可以現場直接組裝的Mini Peekaboo包款，大玩解構重組的樂趣，在Peekaboo Bar的特製長桌、吧台椅，就座鑑賞、挑選组合。Peekaboo為FENDI經典包款之一，這次可發揮個人創意混搭Mini Peekaboo包款的配件，包括近20種材質的包身，囊括小牛皮、漆亮皮、珍稀皮革等；提把部分也有包括樹脂、皮革、小牛皮、閃亮飾面等20多種款式；Defender保護套則有刺繡、絨面等7種；Strap You背帶包括單、雙色與彩色FF Logo刺繡等3種款式，以上訂製服務於即日起到7月5日，於FENDI台北101專門店登場。
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