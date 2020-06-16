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蔡詩芸最愛從黑白變粉紅 FENDI Peekaboo訂製台北登場

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
蔡詩芸穿FENDI California Sky系列西裝外套92,000元，在台北101專門店示範如何組裝個人Mini Peekaboo包款。記者曾學仁／攝影　
蔡詩芸穿FENDI California Sky系列西裝外套92,000元，在台北101專門店示範如何組裝個人Mini Peekaboo包款。記者曾學仁／攝影　

FENDI的Peekaboo Bar訂製服務在台北101專門店登場，許久未出席活動的蔡詩芸很開心可以出門工作，渾身散發著慈母的光輝，她對包款的喜好也從黑、白色系變成因為女兒Katiya而喜歡的粉紅色。

Peekaboo Bar自東京、俄羅斯之後巡迴台灣，首波在台中新光三越登場，粉紅色包款、珍稀皮革大受歡迎，即日起於台北101專門店提供服務，讓消費者享受為包款變裝的樂趣，組合出獨屬於己的Mini Peekaboo。這次的訂製服務裝潢以咖啡吧概念的Peekaboo Bar作為設計，青春且繽紛，訂製包款視包身、把手材質等變數而定，價格大約落在15萬至100萬之間，熱門款式若缺貨則可預訂，製程大約1個月。

可以現場直接組裝的Mini Peekaboo包款，大玩解構重組的樂趣，在Peekaboo Bar的特製長桌、吧台椅，就座鑑賞、挑選组合。Peekaboo為FENDI經典包款之一，這次可發揮個人創意混搭Mini Peekaboo包款的配件，包括近20種材質的包身，囊括小牛皮、漆亮皮、珍稀皮革等；提把部分也有包括樹脂、皮革、小牛皮、閃亮飾面等20多種款式；Defender保護套則有刺繡、絨面等7種；Strap You背帶包括單、雙色與彩色FF Logo刺繡等3種款式，以上訂製服務於即日起到7月5日，於FENDI台北101專門店登場。

蔡詩芸穿FENDI California Sky洋裝79,000元、外套10萬6,000元，表示自己近期喜愛的粉紅色是「女兒色」。記者曾學仁／攝影　
蔡詩芸穿FENDI California Sky洋裝79,000元、外套10萬6,000元，表示自己近期喜愛的粉紅色是「女兒色」。記者曾學仁／攝影　
FENDIStrap You背帶，40,900元。圖／FENDI提供
FENDIStrap You背帶，40,900元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo包款提把，13,900元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo包款提把，13,900元。圖／FENDI提供
久違的蔡詩芸出席FENDI的Peekaboo Bar訂製服務發表活動。記者曾學仁／攝影
久違的蔡詩芸出席FENDI的Peekaboo Bar訂製服務發表活動。記者曾學仁／攝影
FENDI棕色編織Mini Peekaboo包款，13萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI棕色編織Mini Peekaboo包款，13萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI花卉印花Mini Peekaboo包款，13萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI花卉印花Mini Peekaboo包款，13萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI粉色Peekaboo X-Lite包款，13萬元。圖／FENDI提供
FENDI粉色Peekaboo X-Lite包款，13萬元。圖／FENDI提供
Mini Peekaboo包身及把手都有各約20款選擇。圖／FENDI提供
Mini Peekaboo包身及把手都有各約20款選擇。圖／FENDI提供
蔡詩芸穿FENDI California Sky西裝外套92,000元、長襪39,000元、F is FENDI耳環11,500元，手拿California Sky Peekaboo17萬4,000元。記者曾學仁／攝影　
蔡詩芸穿FENDI California Sky西裝外套92,000元、長襪39,000元、F is FENDI耳環11,500元，手拿California Sky Peekaboo17萬4,000元。記者曾學仁／攝影　
Defender保護套有刺繡、絨面等7種款式。圖／FENDI提供
Defender保護套有刺繡、絨面等7種款式。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，售價30萬700元。圖／FENDI提供
FENDI Mini Peekaboo Combo，售價30萬700元。圖／FENDI提供

台北101 FENDI

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