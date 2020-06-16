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黃金的萬千風貌伯爵美學數位計畫 Only at PIAGET新上線

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
1960年代、伯爵家族第三代傳人的Gerald Piaget（左）與Valentin Piaget（右），奠定了今日品牌發展黃金工藝的重要方向。圖 / PIAGET提供。
1960年代、伯爵家族第三代傳人的Gerald Piaget（左）與Valentin Piaget（右），奠定了今日品牌發展黃金工藝的重要方向。圖 / PIAGET提供。

珠寶和收藏的世界裡，黃金永遠和珍貴、奢華畫上等號。無論在承平或動盪的時代，黃金永遠保值。擁有悠久歷史的珠寶世家們，更嘗試以不同的工具、技藝，想盡辦法添增黃金在金黃光芒以外的種種可能，像是製造超薄腕表聞名、在1960年代擁有奢華派對文化的伯爵（PIAGET），便在第三代傳人Gérald Piaget和Valentin Piaget的堅持下，確立了品牌日後在黃金工藝上的發展方針。

1960年代起，伯爵於日內瓦湖畔聚集了大量工藝工坊，其中亦包含了煉金工坊。從黃金雕刻打磨、拋光、金質錶帶、寶石鑲嵌，以致從無到有的頂級珠寶創作，伯爵的歷史章節有很高比例總與黃金為伍，創造了今日我們熟悉或罕見的貴金屬鍛造技藝。伯爵嘗試將黃金扭曲變形，展現出光滑或粗糙、曼妙或有機的結構線條；伯爵復在光滑的黃金表面大膽敲打、留下鑿痕，或以機具創造出凹凸不平、但生動起伏的細膩紋理，或可以說：黃金的萬千魅力就在細節處，勾勒出頂級珠寶腕表的風貌，高低起伏、姿態萬千。

同時品牌近日再以「數位教育計畫」之名，釋出一只「Only at PIAGET」的影音介紹。兩分半段的內容，詮釋了伯爵與黃金藝術間的千絲萬縷，並可於Facebook、Instagram與Youtube等伯爵官方帳號中瀏覽。想了解黃金之美和金工工藝的種種可能？且來欣賞伯爵、細細品味。

品牌之友Olivia Palermo曾以日常穿搭結合Limelight Gala頂級珠寶腕錶，展現出黃金融入日常的優雅風貌。圖 / PIAGET提供。
品牌之友Olivia Palermo曾以日常穿搭結合Limelight Gala頂級珠寶腕錶，展現出黃金融入日常的優雅風貌。圖 / PIAGET提供。
伯爵的古董珠寶腕表除表面運用半寶石的手法相當1960，經特殊鍛造工藝的黃金手鐲，藝術風味十足。圖 / PIAGET提供。
伯爵的古董珠寶腕表除表面運用半寶石的手法相當1960，經特殊鍛造工藝的黃金手鐲，藝術風味十足。圖 / PIAGET提供。
伯爵近日開啟「數位教育計畫」，並釋出「Only at PIAGET」的影片，闡述品牌與黃金藝術的種種歷程。圖 / PIAGET提供。
伯爵近日開啟「數位教育計畫」，並釋出「Only at PIAGET」的影片，闡述品牌與黃金藝術的種種歷程。圖 / PIAGET提供。
伯爵的Limelight Gala頂級珠寶腕表，便常以特殊黃金工藝鍛造的表帶如宮廷式雕刻或米蘭帶，展現金黃魅力的迥異面向。圖 / PIAGET提供。
伯爵的Limelight Gala頂級珠寶腕表，便常以特殊黃金工藝鍛造的表帶如宮廷式雕刻或米蘭帶，展現金黃魅力的迥異面向。圖 / PIAGET提供。

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