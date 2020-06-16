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金門特產搶攻網購年中慶 滿額送超萌水獺商品拉抬買氣
新冠肺炎疫情衝擊金門在地特產業者的業績，縣府建設處與金門工策會特別帶領金門在地特產業者搶攻蝦皮購物的618年中慶商機，規劃從6月18日到6月30日推出商品專區單筆消費滿1500元贈水獺商品活動，希望透過超萌的金門歐亞水獺相關商品，一舉衝高買氣。
縣府建設處表示，「金正好購」金門商品專區在蝦皮商城618年中慶檔期活動醞釀近兩週，成功推廣金門特產業者品牌，尤以三創品牌、特色商品成長幅度最大，商品專區日平均流量相較於5月，成長近230%，帶動金門在地商品銷售，更有31家金門特產品牌業者提供獨家優惠，吸引消費者提高提貨金額。
「金正好購」除參加蝦皮購物618平臺活動，縣府也規劃在6月18日到6月30日推出商品專區單筆消費滿1,500元贈水獺商品活動，吸引消費者對金門特有文化、物種、商品的好奇心，大幅增加購買率。
縣府建設處工商科長陳彥志也透露，「金正好購」規劃與金門在地特產業者、美食料理網紅，在蝦皮直播舉辦「運用金門食材進行精緻料理」直播活動，網紅將運用金門特產與食材現場製作精緻料理，透過料理製作內容與互動讓鏡頭前的消費者有感，並提升金門品牌的整體形象，盼帶動提升消費者單次購買金額。
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