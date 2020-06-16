新時代網路拍賣主題性一站式購入 佳士得攻品味型男

網路拍賣進入全新時代，以往以拍品收藏類別分別舉辦專場的方式之外，新一代網路拍賣則講求主題，希望能讓對某一特定主題有興趣的族群能一次買到所有感興趣的不同類型藏品。佳士得（Chrisitie’s）即將登場的「翩翩君子」線上專場，就匯集紳士型男必備的腕表、威士忌、男士珠寶、精品包包等，打造品味生活。專拍自6月19日起至23日開放登記、6月24日起至7月2日止公開競標。

此次上拍的拍品以包括百達翡麗、Richard Mille及積家等高級腕表等型男必備而且配戴性也高的表款，還有寶格麗、Tom Ford及Michele Della Valle等設計師品牌袖扣，以及上班或外出都帥氣的路易威登和愛馬仕包，還有展現生活品味的名釀如輕井澤和麥卡倫威士忌。類似的主題性跨類別網拍顯然表現不錯，例如邦瀚斯（Bonhams）香港上個月所舉辦的一系列「雅逸精品網拍專場」，以及富藝斯（Phillips）亞洲本月初舉辦的首場跨門類網上專拍《REFRESH：RELOAD》，拍品涵蓋鐘表、珠寶、當代藝術等不同品項，更刷新富藝斯網上專場總成交紀錄。

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