6月20日補班日丹堤飲品「買1送1」 7月加碼「三倍奉還」

台灣疫情日漸趨緩，餐旅業者與民眾都準備迎接下周來臨的端午節連續假期，但在規劃連假出遊前，還是得先度過不甘心的6/20補班星期六。丹堤咖啡在6/20補班日，推出「努力生活不孤單」買一送一快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示APP、FB或LINE指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品「買一送一」的限時優惠。

此外，響應政府三倍券，丹堤咖啡也祭出史上最大折扣優惠，7/15~7/25期間，凡至丹堤官網刷卡購買咖啡寄杯，丹堤加碼「三倍奉還」，美式綜合咖啡(L)、冰咖啡(J)，咖啡寄杯買10送20，直接將三倍券放大成「九倍券」。丹堤咖啡表示，希望在倍數加乘的效果下，將振興三倍券產生最大的價值貢獻，同時也讓餐飲業回歸正常，社交生活恢復常態。