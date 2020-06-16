聽新聞
test
0:00 / 0:00
6月20日補班日丹堤飲品「買1送1」 7月加碼「三倍奉還」
台灣疫情日漸趨緩，餐旅業者與民眾都準備迎接下周來臨的端午節連續假期，但在規劃連假出遊前，還是得先度過不甘心的6/20補班星期六。丹堤咖啡在6/20補班日，推出「努力生活不孤單」買一送一快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示APP、FB或LINE指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品「買一送一」的限時優惠。
此外，響應政府三倍券，丹堤咖啡也祭出史上最大折扣優惠，7/15~7/25期間，凡至丹堤官網刷卡購買咖啡寄杯，丹堤加碼「三倍奉還」，美式綜合咖啡(L)、冰咖啡(J)，咖啡寄杯買10送20，直接將三倍券放大成「九倍券」。丹堤咖啡表示，希望在倍數加乘的效果下，將振興三倍券產生最大的價值貢獻，同時也讓餐飲業回歸正常，社交生活恢復常態。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言