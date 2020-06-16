「降溫系調酒」來了！搭配網紅最愛下酒菜 絕對美拍

位於HOTEL QUOTE Taipei一樓的333 RESTAURANT&BAR，夏季推出「降溫系調酒」，還有系列「網紅最愛下酒菜」，因為美拍，成為今夏打卡新熱點。

333 RESTAURANT&BAR由知名設計師陳瑞憲操刀，建築外牆以深色印刷金屬搭配鏤空鋁網，給人一種內斂沉靜的感受。室內以亮面錫製壓花板及鏽蝕鏡作為天花板與壁面裝飾，搭配各式復古歐式沙發，創造出華麗氛圍；木質吧台與金屬完美結合，金屬雕飾的金光與燈光虹影交錯閃爍，讓人目不暇給。開放式吧台提供各式調酒與飲品，以及以當令食材製成的料理，營業時間從中午至凌晨，可算是台北網紅最愛造訪的時尚餐酒吧之一。

333 RESTAURANT & BAR由Head Bartender王傑Jie領軍的調酒團隊，今年夏季就以「降溫系調酒」為主題創意發想，像是「Everything will be fine」，以自製烏龍伏特加搭配迷迭香，加上台灣人喜歡在夏天來上一杯的冬瓜茶，以碎冰的方式呈現，非常適合滿頭大汗時來上一杯；如果真的想被酒精療癒，經典的熱帶度假風味調酒「Zombie」最適合拿來淹沒自己，鳳梨及百香果的鮮甜掩蓋3種Rum，一不小心就忘了驚人的酒精濃度。

氣質型的「Pure Brightness」，則在琴酒中加入紫蘇、葡萄柚汁、檸檬汁以及自製通寧綠茶糖漿，紫蘇帶出淡淡綠茶香，和通寧特有的苦味，滋味清新。

333 RESTAURANT & BAR也延續「降溫系調酒」以酸甜食材為靈感，招牌「布拉塔起司沙拉佐檸檬巴薩米克油醋」選用新鮮布拉塔起司、紅綠捲生菜、蘿蔓葉等綜合時蔬與招牌自製糖漬檸檬，搭配特色醬汁，帶來滿口酸甜鮮爽；「松露薯條」外酥內軟，松露美乃滋馥郁迷人，兩者互相搭配滿口芳香；吃貨不能錯過的「麻辣松阪豬義大利麵」則帶有強勁的川味麻辣滋味，炙烤過的松阪豬搭配自製手工捲麵，好拍也好吃。

333 RESTAURANT & BAR

台北市松山區南京東路3段333號

訂位專線：02-2175-5588轉5502

營業時間：周一至日09：00~01：00

官方網站：https://www.hotel-quote.com/tw/dining_info.php?id=1