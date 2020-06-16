金高銀、郎朗美貌嫩妻吉娜愛麗絲 代言珠寶很「入戲」

精品品牌找明星代言，能讓許多人更快速認識到這個品牌的特質，也往往透過明星公開活動增加曝光，如果又剛好出現在戲劇節目作品中，更是熱門話題。韓國香奈兒大使金高銀，在日前結束的《永遠的君主》大結局中，在其中一個平行時空中，演出身穿香奈兒長袍、配戴香奈兒J12腕表與COCO CRUSH高級珠寶走紅毯的女明星鄭太蘿，彷彿演出當今現實生活中的自己。

而去年和國際級鋼琴大師郎朗結婚的混血美女吉娜愛麗絲，因為擁有幾乎完美的臉蛋和高雅的氣質，也立刻和郎朗一起成為De Beers代言人，並被攬進演藝圈。在最新一季開播的真人實境節目《妻子的浪漫旅行》中，吉娜愛麗絲配戴De Beers經典作品DB Classic心形吊墜項鍊，溫潤閃亮的設計剛好襯托她優雅氣質。DB Classic玫瑰金心形吊墜以飾有密釘鑲圓形明亮式鑽石裝飾流暢的18K玫瑰金線條，環抱著中央約0.06克拉的主鑽。 韓國香奈兒品牌大使金高銀，在《永遠的君主》完結篇中，演出身穿香奈兒長袍、配戴香奈兒J12腕表與COCO CRUSH高級珠寶走紅毯的女明星鄭太蘿。圖／取自IG 韓國香奈兒品牌大使金高銀，在《永遠的君主》完結篇中，演出身穿香奈兒長袍、配戴香奈兒J12腕表與COCO CRUSH高級珠寶走紅毯的女明星鄭太蘿。圖／取自IG ＠sbsdrama 吉娜愛麗絲在《妻子的浪漫旅行》配戴De Beers DB Classic心形吊墜項鍊。圖／De Beers提供 韓國香奈兒品牌大使金高銀在《永遠的君主》完結篇中，配戴香奈兒J12腕表，20萬4,000元。圖／香奈兒提供 韓國香奈兒品牌大使金高銀，在《永遠的君主》完結篇中，演出身穿香奈兒長袍、配戴香奈兒J12腕表與COCO CRUSH高級珠寶走紅毯的女明星鄭太蘿。圖／取自IG ＠sbsdrama 吉娜愛麗絲在《妻子的浪漫旅行》配戴De Beers DB Classic心形吊墜項鍊，81,000元。圖／De Beers提供 吉娜愛麗絲在《妻子的浪漫旅行》配戴De Beers DB Classic心形吊墜項鍊。圖／De Beers提供 吉娜愛麗絲在《妻子的浪漫旅行》配戴De Beers DB Classic心形吊墜項鍊。圖／De Beers提供