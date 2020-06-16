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聯合報攜手丸亀推剪報優惠 買一送一只有兩天

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
丸亀門市正同步銷售道地日式「什錦味噌烏龍麵」，好滋味一試難忘。圖/丸亀製麵提供
丸亀門市正同步銷售道地日式「什錦味噌烏龍麵」，好滋味一試難忘。圖/丸亀製麵提供

國內新冠肺炎疫情趨緩，聯合報與丸亀製麵發起「花最少、吃更好」新經濟運動，即日起舉辦兩波省錢優惠。第一波推出豚骨烏龍麵(中)「買一送一」活動，6月19日前，好康券隨機刊登各縣市頭版或內頁報邊，限定6月18日及6月19日兩天換購，錯過可惜!

6月21日起接續推出三種組合商品剪好康，包含買「豚骨烏龍麵(中)+炸蝦」送炸雞特價167 元(原價204元) ;買「牛肉烏龍麵(中)+豆皮壽司」送炸雞特價159元(原價196元); 買「豆皮烏龍麵(中)+鮭魚飯團」送燙青菜特價139元(原價179元，3券合計現省114元，買愈多省愈多。

丸亀製麵主打平價手工烏龍麵，有多種口味品項供選擇，另有多款炸物、飯糰等可加點，且製作、烹煮過程全都透明化，許多饕客一吃就愛上，每年賣出的烏龍麵碗疊起來超過700 座101 大樓。

主辦單位表示，6月21日到6月30日，三種組合商品剪好康優惠券隨機刊登各縣市頭版或內頁，使用期限至109年7月12日止，全台丸亀門市均可兌換，須於點餐前出示優惠券，惟不適用外送服務，不得折換現金或其他餐點、不得與其他優惠合併使用，每人每次限使用一項優惠，優惠券破損、髒汙、影印、無法辨識屬無效，使用後由廠商回收。

為提供更多元口味，丸亀門市正同步銷售道地日式「什錦味噌烏龍麵」，以豆皮、鴻喜菇、紅白蘿蔔等當季五行時蔬為底的鮮甜湯頭，搭配油脂均勻豬腹肉，佐以傳統日本細味噌，烹煮出經典日式家常美味，好滋味一試難忘，季節限定、售完為止。

丸亀製麵主打平價手工烏龍麵，有多種口味品項供選擇。圖/丸亀製麵提供
丸亀製麵主打平價手工烏龍麵，有多種口味品項供選擇。圖/丸亀製麵提供
聯合報與丸亀製麵發起「花最少、吃更好」新經濟運動，第一波推出豚骨烏龍麵(中)「買一送一」活動。圖/丸亀製麵提供
聯合報與丸亀製麵發起「花最少、吃更好」新經濟運動，第一波推出豚骨烏龍麵(中)「買一送一」活動。圖/丸亀製麵提供

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