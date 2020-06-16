台糖加油25公升折50元 今加碼推送蝴蝶蘭

台糖油品事業部下午宣布，因台糖加油站先前祭出「加油滿25公升現抵50元」現金回饋活動民眾反映佳，18日起再推「防疫生活新美學」促銷，加油滿25公升除有現金折抵，再加碼贈送台糖蝴蝶蘭苗，限量20萬株，送完為止，「要讓民眾大省荷包，還能怡情養性，紓解防疫壓力」。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，台糖「加油送蘭苗」活動廣獲顧客好評，第一年贈送蘭苗甚至登上臉書社團，引爆網友熱烈討論，更有老顧客在「台糖加油站」臉書粉絲團分享自家後院年年盛開的台糖蝴蝶蘭，盼望台糖能再舉辦類似活動。

這次台糖加油站不僅6月底前加油滿25公升可省下50元，更加碼贈送1株蝴蝶蘭苗。台糖表示，台糖有自己的蘭花研究基地、育種和繁殖中心，每年生產數百萬株高品質的蝴蝶蘭苗，其中約9成外銷到日本、加拿大、美國和歐洲等國，優秀蝴蝶蘭品種在國際間頗負盛名。