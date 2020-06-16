台糖加油25公升折50元 今加碼推送蝴蝶蘭
台糖油品事業部下午宣布，因台糖加油站先前祭出「加油滿25公升現抵50元」現金回饋活動民眾反映佳，18日起再推「防疫生活新美學」促銷，加油滿25公升除有現金折抵，再加碼贈送台糖蝴蝶蘭苗，限量20萬株，送完為止，「要讓民眾大省荷包，還能怡情養性，紓解防疫壓力」。
台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，台糖「加油送蘭苗」活動廣獲顧客好評，第一年贈送蘭苗甚至登上臉書社團，引爆網友熱烈討論，更有老顧客在「台糖加油站」臉書粉絲團分享自家後院年年盛開的台糖蝴蝶蘭，盼望台糖能再舉辦類似活動。
這次台糖加油站不僅6月底前加油滿25公升可省下50元，更加碼贈送1株蝴蝶蘭苗。台糖表示，台糖有自己的蘭花研究基地、育種和繁殖中心，每年生產數百萬株高品質的蝴蝶蘭苗，其中約9成外銷到日本、加拿大、美國和歐洲等國，優秀蝴蝶蘭品種在國際間頗負盛名。
台糖提醒民眾，蝴蝶蘭的栽培訣竅在於光線、水分、溫度、及濕度的管控，蘭苗盆放置陰涼處，並於上午光照時澆水，切勿噴濕葉片。蝴蝶蘭適合生長的溫度為20度至30度左右，不要放在濕度過高地方，便能養出健康又漂亮的蝴蝶蘭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言