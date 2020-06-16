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少女們衝了！愛麗絲夢遊仙境 縮小藥水長大餅乾變珠寶
日系珠寶品牌K.UNO創立至今超過35年，以日本最大規模客製化珠寶聞名，去年首度拓展海外店鋪，於台北東區的開設忠孝旗艦店外，也於新光三越南西店內設立百貨櫃點。除了主打平價客製化的個人風格珠寶，K.UNO獲得士尼授權的Disney Treasure系列更是受到廣大少女們的喜愛，以迪士尼明星如米奇、米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂、迪士尼公主等為主題，為現實生活注入童話夢想。今年更推出全新的《愛麗絲夢遊仙境》系列，為童話更添奇幻色彩。
路易斯卡羅1865年出版的《愛麗絲夢遊仙境》中，名為愛麗絲的少女，因為出於好奇跟隨一枚趕時間又喃喃自語的兔子，而踏入奇幻世界，展開異想天開的趣味冒險。K.UNO將故事中的「長大餅乾」、「縮小藥水」、「妙妙貓」、「小牡蠣」、「門把先生」，甚至「紅心皇后」等充滿魔力的物件和角色都化作珠寶。戒指上的餅乾咬了一口就會變成巨人、鍊墜上的小瓶子裡裝著會縮小的魔法藥水、散發微妙氛圍的妙妙貓、塗上鮮紅油漆的白玫瑰等，將故事獨特生動的細節和角色化作俏皮的珠寶，直攻每一位女人心中的小女孩。
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