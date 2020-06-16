嘉義長榮文苑酒店推優惠 異國風味主菜吃到飽
因應新冠肺炎疫情趨緩，防疫新生活，越來越多人出門用餐，故宮南院對面，4月初開幕的嘉義縣長榮文苑酒店，為鼓勵消費者平日到酒店用餐，以更便宜、更划算價格享用各式美食，即日起至9月30日，在平日晚餐時段推出「7+BUFFET」吃到飽。
每人只要台幣680元+10%服務費，就能無限量享用新鮮現做爐烤肋眼牛排、德式豬腳、韓式春川炒雞、燻鮭魚奶油義大利麵、金沙子腱骨、山葵潮鯛片、未來肉漢堡襯松露薯條（素）等多國風味主菜及自助吧，6月30日前，還可以享訂房加購及每日限量的早鳥訂位優惠，讓消費者吃飽、吃巧又能省荷包。
長榮文苑酒店咖啡廳，各式料理嚴選嘉義在地產銷的小番茄、玉米、草蝦、文蛤，以及山葵等食材入菜，並規畫成冷食區、海鮮區、日式料理區、飲料湯品及冰淇淋區等超多美食，要將產地直送的新鮮美味透過餐檯傳遞給消費者。
其中特別推薦是冷食區提供軟嫩肥美的煙燻鮭魚、酸辣開胃的泰式青木瓜蟹肉沙拉還有美式豬肉派等；日式料理區有綜合壽司盤及各樣日式小菜，愛吃甜點的消費者還有自家手工甜點及莫凡彼冰淇淋等，讓你一次吃進西式、日式、台式、泰式等風味佳餚。
為推廣全新型態自助晚餐，即日起至6月30日止，消費者訂房時一併加購晚餐可享9折優惠，針對用餐客人，酒店推出每日限量的早鳥訂位好康，凡於用餐前1日來電預訂，即可享當日晚餐7折（每日限10名，優惠皆需加收原價1成服務費)，訂位專線（05）366-9958，更多優惠請至官網www.evergreen-hotels.com查詢。供餐時間：周一至周五下午5點半到9點。
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