影／「果醬類奧斯卡」世界柑橘大賽 柳營青農連抱3銀

台南市柳營區青農林韡勳，採用台灣水果醬，首度參加業界有「果醬類奧斯卡」之稱的英國世界柑橘類果醬大賽，上周從逾40國3千多瓶參賽作品中，3款柑橘果醬全拿下銀牌獎，消息傳出，地方雀躍不已。

30歲林韡勳，自創「甜玉軒」品牌，投入果醬製作、研發達6年，這次報名2020年由英國湖區彭里斯Penrith小鎮舉辦的世界柑橘類果醬大賽，參賽水準相當高，在業界有「果醬類奧斯卡」之稱。

林韡勳今年3月與長榮大學方舟美好生活 合作開發了三款橘子果醬作品「馬告金桔金柑果醬」、「龍眼威士忌金柑果醬」、「橙香蜂蜜金柑果醬」，在這次參賽「男生手作果醬組」、「使用酒類食材組」、「使用有趣食材組」。

原本林韡勳已訂好機票要親自前往，不過因新冠肺炎疫情爆發受阻，一度要放棄參賽，最後經主辦單位同意，改以電子郵件書面說明產品特色，上周受到主辦單位來自英國國際掛號信件通知，上述3款產品竟全拿下銀牌獎，目前還沒有量產，未來希望可以在冬天開發成商品上市。

林韡勳上午在柳營農會總幹事陳右欣、農會業務承辦人謝翠玲陪同說明這次得獎經過，首次參賽就抱走大獎，林韡勳靦腆笑說，過程中農會多次幫忙、鼓勵。

他說，為了練習製作果醬，失敗了快100次，籌備了2年才鼓起勇氣嘗試報名。此次材料使用了宜蘭礁溪李庭財種植的宜蘭金柑，還有台南新農人今年獲選百大青農蜂和小鎮的詹承霖的東山龍眼蜂蜜及柳營在地旭日橙及來自台東部落亞亞阿嬤的台灣原生種馬告山胡椒等等本土食材，都是在地台灣味。