「珍煮丹泰奶雪糕」吃一波！全家便利商店推9款珍煮丹聯名系列　還有「黑糖珍奶酷繽沙」

全家便利商店繼5月與「珍煮丹」合作，於台北兩家門市開設手搖飲店中店之後，又瞄準夏季需求，推出一系列「珍煮丹」聯名商品，包括7款零食、甜點、冰品等，以「黑糖珍珠鮮奶」風味及招牌飲品「泰泰奶茶」做開發，6月17日起於全家便利商店獨家販售，其中「泰泰奶茶戚風」、「泰式奶茶雪糕」更是必嘗。此外，全家便利商店酷繽沙 今夏第一波聯名「黑糖珍奶酷繽沙」也是與珍煮丹合作，6月17日限量上市。

全家便利商店酷繽沙去年推出芒果牛奶、西瓜跳跳糖口味，均創下兩周賣破10萬杯的佳績，好吃又好拍的外表更攻占IG版面；今年5月與珍煮丹合作推出店中店，獨家販售彩虹珍珠飲品，開賣日創造排隊熱潮，因此酷濱沙首波就與珍煮丹聯名合作推出「黑糖珍奶酷繽沙」，使用珍煮丹職人指定黑糖熬製而成的黑糖醬，加入錫蘭紅茶與牛奶冰沙融合，再放入Q彈黑糖麻糬增添口感，售價60元，6月17日至6月19日全家便利商店會員App快閃優惠2杯特價100元。

珍煮丹「泰泰奶茶」改良傳統泰式奶茶，加入煉乳調和，以濃郁茶味及煉乳甜香成為年銷售破百萬杯的人氣飲品，全家便利商店與珍煮丹合作，首度將「泰泰奶茶」變身甜點與冰品，其中「珍煮丹泰式奶茶雪糕」使用泰式奶茶粉與煉乳醬，外層包裹巧克力與杏仁粒，售價49元；「泰泰奶茶戚風」在蛋糕體加入奶茶粉，再搭配濃郁的泰奶醬，是市面上少見的泰式奶茶甜點，售價35元。

全家便利商店還獨家推出一系列珍煮丹飲料、零食，首推「珍煮丹黑糖奶茶」瓶裝飲料，嚴選香濃黑糖搭配香醇牛奶，隨時都可品嘗到珍煮丹招牌飲品，原價35元，6月17日至6月30日嘗鮮價29元；「珍煮丹黑糖法國酥」以黑糖奶茶內餡搭配酥脆餅乾，售價59元；「珍煮丹黑糖奶茶夾心餅」以奶茶風味外皮搭配黑糖內餡，口感甜而不膩，售價39元；「黑糖奶茶QQ球」以奶茶口味巧克力外皮，搭配QQ軟糖的黑糖內餡，售價49元；「珍煮丹黑糖爆米花」以濃郁黑糖打造成爆米花，呈現創新口感，售價69元。