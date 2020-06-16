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白斑症名模成PUMA女力品牌大使 搶先穿KYRON潮鞋重新定義完美
白斑症名模溫妮哈洛 （Winnie Harlow） 不只和湖人隊前鋒Kyle Kuzma戀愛進行式，更被PUMA相中，成為品牌的女力大使，率先演繹KYRON鞋款，可說愛情與事業皆得意。而FILA也在近期再推出與代言人防彈少年團BTS合作的COLORFUL SUMMER系列，繽紛配色呼應了夏天魅力，讓粉絲也跟著搶買。
從實境秀節目發跡的Winnie Harlow雖然因為白斑症的原因，膚色呈現黑、白交錯，但也因為這項病徵，讓她在模特兒圈獨樹一格。PUMA認為Winnie Harlow徹底顛覆世俗認定的美麗框架，重新定義了「完美」的意義，所以邀請她加入超模卡拉、劉雯等人的行列，成為品牌女力大使。而Winnie Harlow首次形象美照就獻給了KYRON潮鞋，就如同她的個人特質，KYRON徹底擺脫鞋履設計拘束，採用靛藍與銀白交錯皮革鞋身，搭配橡膠包覆的鞋前側設計，以及輕量EVA中底、舒適PU鞋墊，展現高端運動時尚新定位。
而叫好又叫座的FILA與BTS合作系列，以「青少年面對未來的迷茫」作為靈感，再度攜手推出COLORFUL SUMMER的新款潮T與鞋款。這系列以夏日繽紛色為主，選用霓粉、橘黃、嫩綠、亮藍等高飽和色彩，並將FILA發源地義大利的BIELLA ITALIA字樣呈現在T恤，象徵回歸初心。版型選用經Vintage大學T恤、復古運動長褲，可自由搭配牛仔褲與及膝短褲。同時FILA也為每一位粉絲準備包含山系鞋款OAKMONT、復古跑鞋ZAGATO、老爹鞋系RAY TRACER，以及都會運動鞋RGB等，各種款式一應俱全，想和偶像穿同款都不是問題。
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