「菁鑽聯盟」聯合住宿券降價！3,500元 12家飯店通用

因應疫情指揮中心宣布防疫解封，國內旅遊市場重現曙光，旅遊業者推出各種促銷攬客。成軍19年、串聯全台12家頂級飯店與格上租車所共同組成的「菁鑽聯盟」，即日起至7/15推出夏季旅展，以每張聯合貴賓券最低3,500元（原價3,999元）超值優惠，搶攻國旅出遊熱潮。

「菁鑽聯盟」是國內成立最久，同時結合旅宿及交通的策略聯盟，成員包含長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、台北凱達大飯店、日月潭大淶閣飯店、劍湖山渡假大飯店、台糖長榮酒店（台南）、高雄國賓大飯店、墾丁凱撒大飯店、台東娜路彎大酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、麗翔酒店連鎖（礁溪館）等12家飯店，以及服務據點遍布全台的格上租車。聯盟所共同發行的聯合貴賓券，強調「便利性」，持券就能任選住宿或是租車服務，方便安排旅遊行程。

菁鑽聯盟夏季旅展至7月15日，聯合貴賓券優惠價每張3,799元（原價3,999元），購買套票再享87折優惠，每張3,500元（10張1套，每套35,000元）。消費者憑券可任選一家聯盟飯店一泊一食服務，或是格上租車指定車款至多48小時租車服務。此外，持券入住飯店，還可憑訂房代號享有格上租車「魅力都會小型車」日租1,299元加碼優惠。

每年菁鑽聯盟都會參與各類型公益活動，今年首次與公益平台GIVE543贈物網合作，每月提供住宿券或租車券讓有需要的社福團體免費索取及使用。此外，7月1日起，聯盟全台服務據點也將全面設置發票捐贈箱，邀請消費者一同參與公益，募集所得的發票將全數轉贈與社福團體。相關資訊可上網查詢：www.elitetw.com。

●菁鑽聯盟成員

北台灣：長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北）、台北凱達大飯店

中台灣：長榮桂冠酒店（台中）、日月潭大淶閣飯店、雲林劍湖山渡假大飯店

南台灣：台糖長榮酒店（台南）、高雄國賓大飯店、墾丁凱撒大飯店

東台灣：麗翔酒店連鎖（礁溪館）、花蓮遠雄悅來大飯店、台東娜路彎大酒店