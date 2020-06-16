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今夏啤酒夯「聯名」！酉鬼X家 冰啤入濃湯「更鮮甜」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
酉鬼啤酒X家溫度湯，創造聯名新滋味。圖／酉鬼提供
酉鬼啤酒X家溫度湯，創造聯名新滋味。圖／酉鬼提供

炎夏進入啤酒銷售旺季，今年各啤酒品牌除了推新品滋味，也掀起各種限量、聯名風，像是酉鬼啤酒聯手法式烘焙坊與湯品店，將冰啤融入美食；百威則攜手潮牌大玩集點送；就連老字號的台灣啤酒也朝年輕化邁進，結合手遊推聯名啤酒。

酉鬼啤酒今年動作頻頻，先是與珠寶盒法式點心坊的「麵包裡酉鬼」端午野餐籃，接著又和「家」溫度湯品店合作推出「皮爾森啤酒干貝鮮蝦濃湯」，最新版的濃湯雙人雙人套餐，以「夜市用 Pils」經典酒款入湯，套餐內也包含2瓶冰涼的「夜市用Pils」精釀啤酒，適合2～3人共同享用，售價每組888元，於「家・溫度湯專門店」台北光復店、台中草悟店獨家販售。

以冰涼的皮爾森啤酒入湯，採用的是「夜市用 Pils」，以傳統底層發酵，以及亞洲酒廠少見的紐西蘭麥芽及酒花Pacifica釀造，金黃色酒體帶有清爽氣泡感、明亮柑橘香氣及乾爽尾韻；以此與微酸濃郁的番茄蔬菜湯底搭配，襯托干貝和鮮蝦的甜美，順口且不搶戲。好喝的秘訣還在於「分段添加啤酒」，同時保留皮爾森啤酒濃縮後的特有的清甜，及剛開瓶後的柑橘香氣。

美式經典啤酒品牌「百威啤酒」Budweiser，則與黃鴻升主理潮牌AES & 陳柏霖主理潮牌 (A)NOWHEREMAN合作推出兩大重磅聯名潮品系列，包含T恤、棒球帽、襪子、腰包、防風外套、後背包等設計單品，皆以「只送不賣」的集點方式兌換。此系列以百威經典的紅白配色，搭配加入品牌的獨特風格；集點活動至9/30，送完為止。

老字號的台灣啤酒首度攜手武俠遊戲大作「新笑傲江湖M」，聯名推出限量版啤酒主題包裝，金庸筆下的令狐沖及東方不敗等武俠角色，融入爽啤及經典台啤的罐身和6入盒裝設計，讓喜愛金庸武俠的遊戲玩家可一次收集；此外，只要購買主題版6入裝啤酒，憑盒內序號，登錄即可得遊戲虛寶，再抽總價值達百萬的贈品，包括Gogoro S2機車、iphone11及Google pixel等。

台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，今夏攜手在地小農共同釀造推出兩款「家常系列」新品。其中，「梅⿆BuēBái Beer」以台語「不賴」的諧音取名，嚴選南投信義鄉的青梅及台中⼤雅的⼗⼋⿆，並與中都農業⽣產合作社合作，用實際⾏動⽀持在地⾷材。另一款「蕎蜜 Chill Me Beer」，配方中的中都國產「蕎麥」搭配蜂蜜，蕎麥的香氣，和蜂蜜甜而不膩的風味，加倍消暑。

戴著口罩悶半年，解封時刻也要來點趣味。臺虎9.99調啤系的新品「啤拿可樂達BEERÑA COLADA」，維持一貫的高酒精濃度，酸甜多汁的鳳梨搭配清爽椰香，很有度假感。此外，臺虎也攜手台南指標性酒吧「Bar T.C.R.C.」共同釀造「餞男醋女酸啤酒」，將德式酸啤酒Gose加入酸梅、仙楂、配上點烏醋，讓從小吃到大的番茄蜜餞搖身一變成新品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

BUD X ARTIST被稱作「今夏最強重磅聯名」。圖／百威提供
BUD X ARTIST被稱作「今夏最強重磅聯名」。圖／百威提供
臺虎9.99調啤系中的新品「啤拿可樂達BEERÑA COLADA」，但典熱帶風情，輕爽易飲。圖／臺虎精釀提供
臺虎9.99調啤系中的新品「啤拿可樂達BEERÑA COLADA」，但典熱帶風情，輕爽易飲。圖／臺虎精釀提供
酉鬼啤酒X家溫度湯。圖／酉鬼提供
酉鬼啤酒X家溫度湯。圖／酉鬼提供
台啤則與新笑傲江湖聯名，推全新主題包裝。圖／台灣啤酒提供
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「啤酒頭」家常系列即日起獨家於家樂福通路開賣。圖／啤酒頭釀造提供
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臺虎精釀 x Bar T.C.R.C聯名酒款「餞男醋女酸啤酒」。圖／臺虎精釀提供
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百威與潮牌的重磅聯名。圖／百威提供
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品牌 集點 夜市

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