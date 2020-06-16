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痘痘狂長太厭世！NARUKO聯名厭世動物園推抗痘面膜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NARUKO與厭世動物園推出聯名遠離惡痘面膜組，249元。圖／NARUKO提供
NARUKO與厭世動物園推出聯名遠離惡痘面膜組，249元。圖／NARUKO提供

夏天典型的超悶熱天氣來臨，讓許多人臉上狂長痘痘，怎麼治也治不好，是不是超厭世？保養品牌NARUKO聽到大家的厭世，因此找來「厭世動物園」推出聯名的「遠離惡痘面膜組」，有著敷臉的厭世動物陪伴，一起對抗滿臉痘痘，還能超療癒。

這也是創作厭世動物園的厭世姬首度與美妝聯名，也因為NARUKO團隊都很愛厭世動物園，雙方洽談聯名一拍即合，而厭世動物園裡的動物們，也都敷上面膜滑手機、做運動，療癒感滿分。

NARUKO與厭世動物園的遠離惡痘面膜組，內含受到好評的抗痘面膜「茶樹神奇痘痘黑面膜」5片，搭配新升級的紅薏仁健康雪白面膜、森玫瑰水立方保濕面膜，讓肌膚保濕與亮白。

而且配合環保，面膜組的盒子只要反過來使用，搭配簡單裁剪，就能當成收納抽屜，環保再利用。

另外也加碼推出忙著賺錢包、忙著購物包，即日起至6月18日至NARUKO消費厭世動物園遠離惡痘面膜組x3＋粉刺寶x2（原價1,645元、特價823元），或茶樹系列其他商品任4入53折，就贈送忙著賺錢包。7月2日至29日至屈臣氏官網購買NARUKO滿588元送忙著購物袋；7月20日起至momo購物、Yahoo！購物中心購買NARUKO指定商品，也送忙著購物袋。

NARUKO與厭世動物園的聯名遠離惡痘面膜組，盒子還能當成收納盒使用。圖／NARUKO提供
NARUKO與厭世動物園的聯名遠離惡痘面膜組，盒子還能當成收納盒使用。圖／NARUKO提供
消費滿額，送NARUKO與厭世動物園聯名忙著購物袋。圖／NARUKO提供
消費滿額，送NARUKO與厭世動物園聯名忙著購物袋。圖／NARUKO提供
消費滿額，送NARUKO與厭世動物園聯名忙著賺錢包。圖／NARUKO提供
消費滿額，送NARUKO與厭世動物園聯名忙著賺錢包。圖／NARUKO提供
消費滿額，送NARUKO與厭世動物園聯名忙著賺錢包。圖／NARUKO提供
消費滿額，送NARUKO與厭世動物園聯名忙著賺錢包。圖／NARUKO提供
NARUKO與厭世動物園推出聯名遠離惡痘面膜組，249元。圖／NARUKO提供
NARUKO與厭世動物園推出聯名遠離惡痘面膜組，249元。圖／NARUKO提供

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