痘痘狂長太厭世！NARUKO聯名厭世動物園推抗痘面膜

夏天典型的超悶熱天氣來臨，讓許多人臉上狂長痘痘，怎麼治也治不好，是不是超厭世？保養品牌NARUKO聽到大家的厭世，因此找來「厭世動物園」推出聯名的「遠離惡痘面膜組」，有著敷臉的厭世動物陪伴，一起對抗滿臉痘痘，還能超療癒。

這也是創作厭世動物園的厭世姬首度與美妝聯名，也因為NARUKO團隊都很愛厭世動物園，雙方洽談聯名一拍即合，而厭世動物園裡的動物們，也都敷上面膜滑手機、做運動，療癒感滿分。

NARUKO與厭世動物園的遠離惡痘面膜組，內含受到好評的抗痘面膜「茶樹神奇痘痘黑面膜」5片，搭配新升級的紅薏仁健康雪白面膜、森玫瑰水立方保濕面膜，讓肌膚保濕與亮白。

而且配合環保，面膜組的盒子只要反過來使用，搭配簡單裁剪，就能當成收納抽屜，環保再利用。