三明治1元起！韓國美而美「Isaac」限時優惠 只有3天

來自韓國的連鎖早餐店「Isaac Toast & Coffee」，即將於6月24在台中向上南路開設在台的第10間分店，並於即日起開始試營運。為慶祝開幕，開幕前3天推出吐司優惠活動，每日前30名顧客，任選MVP吐司口味，第1位1元、第2位2元，以此類推。另外還有指定套餐優惠價，現省26元。

創立於2003年的Isaac Toast & Coffee，目前在韓國共有超過800間門市，為韓國當地知名的連鎖早餐品牌，也被台灣網友暱稱為「韓國美而美」，包括澳門、香港等地都有分店。2016年，Isaac Toast & Coffee首度登台，目前在台北、桃園、新竹、台中、台南等地已有9間門市，即將開幕的向上南店，為台中的第4間、全台第10間門市。

Isaac Toast & Coffee店內的招牌商品，就是使用特製吐司所製作的三明治。吐司經經奶油油煎後再搭配各式佐料、抹醬上桌。為維持一致口味，奶油、酸黃瓜、醬料也都是由韓國進口。目前Isaac Toast & Coffee店內共供應經典系列、MVP系列等17種產品，其中MVP系列增加高麗菜絲與韓國酸黃瓜。

為慶祝新店開幕，Isaac Toast & Coffee向上南店自6月24日至6月26日期間，每日來店前30名顧客可任選MVP吐司口味，第1位1元、第2位2元，以此類推。6月27日至7月3日期間，MVP經典培根三明治＋觀音厚奶茶套餐，原價115元，優惠價89元。另外6月17日至7月18日期間，全台門市（台北除外）推出「「愛時刻畢業證書貼紙」活動，消費即可獲得貼紙，有機會獲得BBQ醬烤豬肉三明治買1送1，或是醬烤牛肉三明治第2項半價等不同優惠。