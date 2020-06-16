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柔滑「雪絨」霧面質地 YSL新唇釉擦出滿滿高級感

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
YSL下半年重量級新品「時尚印記雪絨唇釉」主打滑順柔軟的霧面質地，輕鬆暈染出帶著高級感的唇妝。圖／YSL提供
YSL下半年重量級新品「時尚印記雪絨唇釉」主打滑順柔軟的霧面質地，輕鬆暈染出帶著高級感的唇妝。圖／YSL提供

喜歡霧面唇彩的人最怕乾澀問題，尤其遇到結塊和顯唇紋、死皮的狀況幾乎會毀了整體妝感。YSL下半年重量級新品「時尚印記雪絨唇釉」即將在七月開賣，主打滑順柔軟的霧面質地，輕鬆暈染出帶著高級感的唇妝。

這次「時尚印記雪絨唇釉」的質地與命名靈感來自Saint Laurent 2020春夏時裝周的雪絨布料，揉合高密度極緻色彩分子與雪絨嫩唇精露，質地滑順柔嫩但同時也可以極致顯色，配上首創「雪絨氣墊」刷頭，上妝時輕輕按摩，釋放嫩唇精露更顯柔嫩，就像幫雙唇穿上雪絨布料的華服一樣，塗抹時也可以明顯感受顛覆霧面唇彩質地的柔滑感，色彩也非常均勻飽和。

全新訂製14款雪絨色選包含主打的「天生粉嫩寶寶唇」#204粉雪暗號、顯白的復古風葉紅#211紅絨煽動、像是融化焦糖的#212雪絨柿言，以及玫瑰甜茶色調#216甜玫雪絨。

為了歡慶新品上市，YSL也推出多項優惠活動。其中自上市日7月1日起凡消費任一「時尚印記雪絨唇釉」且總金額達3,500元，即可獲得限量YSL精品隨身鏡一個，簡約的扁平長方外型搭上紅配金奢華配色，非常好攜帶，拿出來補妝也超級搶眼！

YSL下半年重量級新品「時尚印記雪絨唇釉」主打滑順柔軟的霧面質地，輕鬆暈染出帶著高級感的唇妝。圖／YSL提供
YSL下半年重量級新品「時尚印記雪絨唇釉」主打滑順柔軟的霧面質地，輕鬆暈染出帶著高級感的唇妝。圖／YSL提供
#212雪絨柿言。圖／YSL提供
#212雪絨柿言。圖／YSL提供
YSL下半年重量級新品「時尚印記雪絨唇釉」主打滑順柔軟的霧面質地，輕鬆暈染出帶著高級感的唇妝。圖／YSL提供
YSL下半年重量級新品「時尚印記雪絨唇釉」主打滑順柔軟的霧面質地，輕鬆暈染出帶著高級感的唇妝。圖／YSL提供
限量YSL精品隨身鏡。記者吳曉涵／攝影
限量YSL精品隨身鏡。記者吳曉涵／攝影
時尚印記雪融霧唇釉#204，1,360元。圖／YSL提供
時尚印記雪融霧唇釉#204，1,360元。圖／YSL提供
#216甜玫雪絨。圖／YSL提供
#216甜玫雪絨。圖／YSL提供
「時尚印記雪絨唇釉」試色。圖／YSL提供
「時尚印記雪絨唇釉」試色。圖／YSL提供
#204粉雪暗號。圖／YSL提供
#204粉雪暗號。圖／YSL提供
時尚印記雪融霧唇釉#214，1,360元。圖／YSL提供
時尚印記雪融霧唇釉#214，1,360元。圖／YSL提供
#211紅絨煽動試色。圖／YSL提供
#211紅絨煽動試色。圖／YSL提供

YSL 唇彩

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