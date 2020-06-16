柔滑「雪絨」霧面質地 YSL新唇釉擦出滿滿高級感

喜歡霧面唇彩的人最怕乾澀問題，尤其遇到結塊和顯唇紋、死皮的狀況幾乎會毀了整體妝感。YSL下半年重量級新品「時尚印記雪絨唇釉」即將在七月開賣，主打滑順柔軟的霧面質地，輕鬆暈染出帶著高級感的唇妝。

這次「時尚印記雪絨唇釉」的質地與命名靈感來自Saint Laurent 2020春夏時裝周的雪絨布料，揉合高密度極緻色彩分子與雪絨嫩唇精露，質地滑順柔嫩但同時也可以極致顯色，配上首創「雪絨氣墊」刷頭，上妝時輕輕按摩，釋放嫩唇精露更顯柔嫩，就像幫雙唇穿上雪絨布料的華服一樣，塗抹時也可以明顯感受顛覆霧面唇彩質地的柔滑感，色彩也非常均勻飽和。

全新訂製14款雪絨色選包含主打的「天生粉嫩寶寶唇」#204粉雪暗號、顯白的復古風葉紅#211紅絨煽動、像是融化焦糖的#212雪絨柿言，以及玫瑰甜茶色調#216甜玫雪絨。