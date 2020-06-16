裝出少年感就靠這一咖！TUMI打造亞太區限定TAHOE透明藍包款

繼春季的螢光綠新色之後，商務人士最愛的行李裝備品牌TUMI再度為亞太地區打造限定TAHOE透明藍系列包款，使用時倍感輕盈之外，更能為視覺上帶來清涼感，搭配時也呈現活潑的氛圍。

專為城市冒險者量身設計的TAHOE系列，採用超輕量耐用面料製成，向來就是常需要差旅的人士，穿梭於不同會議時的最佳裝備。而全新的亞太區限定TAHOE系列，是從既有的款式中精選三款，以前衛透明藍重新設計，並將細節改良進化，打造充滿未來感的商品。外層以獨特的半透明面料製成，並以象徵海洋的藍色色調點綴於個人化皮牌、拉鍊織帶和內袋細節上，展現夏季時尚態度。就是想要使用者，無論是周末戶外出遊或是健行，亦或是在城市中漫遊，都能夠感到自在且舒適。

TAHOE透明藍系列Finch後背包19,600元。圖／TUMI提供

亞太區限定TAHOE透明藍系列，提供了Finch後背包、Bozeman斜背包及Nottaway後背包。其中，專為便利移動而設的Finch後背包和Nottaway後背包，背帶上還設計了耳機收納袋，並於後背處添加隱藏式磁性內袋可放置手機，讓旅途中更加無負擔。除了有筆電專屬收納拉鍊隔層外，底部還附有可收納式遮雨罩，可在雨天時防止包內物品淋濕，網狀背墊和可調節的減壓背帶也確保整天使用不減舒適性。而Bozeman斜背包小巧輕盈，適合戶外活動時隨身攜帶，主拉鍊和背面口袋可將手機、錢包及鑰匙等隨身物品都容納且方便拿取。

TAHOE透明藍系列Nottaway後背包15,800元。圖／TUMI提供