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兩枚高級潛水表 寶珀 格拉蘇地原創 展現非一般深度
夏日已然來臨，高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）與格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）分別推出兩只全新運動潛水腕表，透過灰色視覺與優異的防水性能，帶來手腕上悠遊於海陸之間的奢華時光。
一向傳遞古典德式風格的Glashütte Original，SeaQ系列今年帶來兩只新款Panorama Date潛水腕表：紅金表殼搭配黑色表面與精鋼與紅金的半金款搭配灰色表面。2019年初次問世的SeaQ潛水表，運動、陽剛的個性，為原本古典、斯文的Glashütte Original帶來迥異的年輕活力。表面上僅使用五個阿拉伯數字與大日期顯示，但微拱形的藍寶石水晶玻璃仍體現了表廠的復古底蘊，43.2的表殼裝載著36-13 型自動上鍊機芯，表款並同時通過DIN 8306和ISO 6425兩種防水標準、防水強度達300米，搭配上橡膠或尼龍表帶，動感十足、且值得信賴。
Blancpain的五十噚（Fifty Fathoms）也是品牌經典，不依尋常的「公尺」為防水深度，為以「噚」為單位，同時使用單向旋轉的藍寶石水晶玻璃表圈，耐刮、耐磨則是另一特色。新款的五十噚自動腕表與五十噚大日期腕表今年則在質材上做變化，全數改用鈦金屬表殼和鍊帶，讓表款雖然尺寸達45毫米，但上手時卻格外輕盈舒服。防水性能皆達300米，自動腕表售價約58萬2,000元，大日期腕表則約64萬1,000元。
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