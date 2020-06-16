兩枚高級潛水表 寶珀 格拉蘇地原創 展現非一般深度

夏日已然來臨，高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）與格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）分別推出兩只全新運動潛水腕表，透過灰色視覺與優異的防水性能，帶來手腕上悠遊於海陸之間的奢華時光。

一向傳遞古典德式風格的Glashütte Original，SeaQ系列今年帶來兩只新款Panorama Date潛水腕表：紅金表殼搭配黑色表面與精鋼與紅金的半金款搭配灰色表面。2019年初次問世的SeaQ潛水表，運動、陽剛的個性，為原本古典、斯文的Glashütte Original帶來迥異的年輕活力。表面上僅使用五個阿拉伯數字與大日期顯示，但微拱形的藍寶石水晶玻璃仍體現了表廠的復古底蘊，43.2的表殼裝載著36-13 型自動上鍊機芯，表款並同時通過DIN 8306和ISO 6425兩種防水標準、防水強度達300米，搭配上橡膠或尼龍表帶，動感十足、且值得信賴。