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冬瓜椒麻冰棒、萌造型蛋蛋冰！家樂福推MIT創意冰品

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
山田村一三文治冰淇淋系列/草莓果粒/90克/55元/個。圖／家樂福提供
山田村一三文治冰淇淋系列/草莓果粒/90克/55元/個。圖／家樂福提供

近月以來氣溫不斷攀升，體感溫度更是衝破攝氏40度C，賣場冰品銷量日增，新品接連上市，家樂福表示，往年夏季冰品多主推進口款，今年則是超過7成推薦國內冰品，包括知名餐廳kiki、在地百年老店東和等創新口感與在地農產的結合，都成為網路新話題。

家樂福推出期兩周的「我家就是冰果室」的冰品促銷活動，6/17~6/30期間不但引進多款獨家或新冰品，活動期間單筆購買指定冰品，會員紅利點數10倍送。其中，網路話題討論度最高的兩款新品是「東和花生雪糕」與「KiKi冬瓜椒麻脆冰棒」，前者為日治時期大正十年開業，是南台灣50~60年代最受歡迎的東和製油廠，採用台灣九號花生醬製成花生雪糕，少有的整顆花生都吃的到，口感酥脆且可嘗到濃醇軟潤的花生醬，另一款是近期投入網路餐飲的KiKi餐廳，轉戰冰品市場首推的創意口味，採用台灣冬瓜並以古早製法結合椒麻製成，甜中帶麻的新味覺體驗。

冷凍鍋物專門的雅方也推出雪糕冰品，其中最引人討論的是以萌雞蛋造型掀起網路話題的蛋蛋冰、珍珠奶茶口味冰，以及北海道之雪系列;採用北海道煉乳製成，活動期間買一送一(6/17~6/30)。

家樂福獨家冰品還有與農會合作、使用在地水果製成的農香蒟蒻冰。而同樣採用台灣在地農產的還有家樂福獨家山田村一三文治冰淇淋系列，這款以內餡冰淇淋厚實聞名的三文治冰，新商品花生口味來自雲林花生。

農香蒟蒻冰/信義青梅/510克/95元/盒。圖／家樂福提供
農香蒟蒻冰/信義青梅/510克/95元/盒。圖／家樂福提供
雅方蛋蛋冰/75~80克/X4/69元/盒。圖／家樂福提供
雅方蛋蛋冰/75~80克/X4/69元/盒。圖／家樂福提供
KiKi冬瓜椒麻脆冰棒/65克x4/售價109元/盒。圖／家樂福提供
KiKi冬瓜椒麻脆冰棒/65克x4/售價109元/盒。圖／家樂福提供
雅方/黑糖珍珠/75~80克/X4/69元/盒。圖／家樂福提供
雅方/黑糖珍珠/75~80克/X4/69元/盒。圖／家樂福提供
東河花生雪糕/65克x4/售價109元/盒。圖／家樂福提供
東河花生雪糕/65克x4/售價109元/盒。圖／家樂福提供
雅方北海道之雪雪糕系列/75克X4/買一送一119元/盒。圖／家樂福提供
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冰品 家樂福 北海道

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