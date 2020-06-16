冬瓜椒麻冰棒、萌造型蛋蛋冰！家樂福推MIT創意冰品

近月以來氣溫不斷攀升，體感溫度更是衝破攝氏40度C，賣場冰品銷量日增，新品接連上市，家樂福表示，往年夏季冰品多主推進口款，今年則是超過7成推薦國內冰品，包括知名餐廳kiki、在地百年老店東和等創新口感與在地農產的結合，都成為網路新話題。

家樂福推出期兩周的「我家就是冰果室」的冰品促銷活動，6/17~6/30期間不但引進多款獨家或新冰品，活動期間單筆購買指定冰品，會員紅利點數10倍送。其中，網路話題討論度最高的兩款新品是「東和花生雪糕」與「KiKi冬瓜椒麻脆冰棒」，前者為日治時期大正十年開業，是南台灣50~60年代最受歡迎的東和製油廠，採用台灣九號花生醬製成花生雪糕，少有的整顆花生都吃的到，口感酥脆且可嘗到濃醇軟潤的花生醬，另一款是近期投入網路餐飲的KiKi餐廳，轉戰冰品市場首推的創意口味，採用台灣冬瓜並以古早製法結合椒麻製成，甜中帶麻的新味覺體驗。

冷凍鍋物專門的雅方也推出雪糕冰品，其中最引人討論的是以萌雞蛋造型掀起網路話題的蛋蛋冰、珍珠奶茶口味冰，以及北海道之雪系列;採用北海道煉乳製成，活動期間買一送一(6/17~6/30)。