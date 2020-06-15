女神卡卡前男友 接任GIVENCHY新任藝術總監

在新冠肺炎疫情看似趨緩，備受影響的時尚界正重整準備再出發的時刻，GIVENCHY正式宣佈了新任藝術總監人選—潮牌1017 ALYX 9SM的創辦人Matthew Williams。

前任藝術總監Clare Waight Keller在今年四月告別GIVENCHY，在她任內的三年期間，GIVENCHY走回經典路線，延續當年女星奧黛麗赫本與紀梵希先生的傳奇合作所樹立的風格，也和之前的Riccardo Tisci的暗黑潮流品味大相逕庭，更曾為梅根（Meghan Markle）操刀典雅婚紗，蔚為話題。

不過這次找來Matthew Williams，似乎顯示品牌還是想走回Riccardo Tisci時期的潮流路線，對比路易威登男裝找Virgil Abloh當設計師、DIOR男裝陸續與各種潮流品牌聯名等等動作，都符合LVMH集團整體策略的一致性，而且看得出藝術總監的個人魅力更是經營重點，品牌為了這次宣布特別找來世界級時尚攝影大師Paolo Roversi為Matthew Williams拍攝肖像照。

來自美國加州的Matthew Williams今年34歲，並非著名設計院校出身，但曾擔任肯伊威斯特團隊藝術總監和女神卡卡的造型創意總監(同時也是前男友)，當過DJ、產品經理等等。2015年創辦潮牌1017 ALYX 9SM，曾入選2016 LVMH年輕時裝設計師大獎，創作風格帶有帥氣未來感，也強調具備造型的機能性，短短幾年就頗具盛名，跟DIOR、MONCLER等品牌都有合作過。