快訊

糗！他穿少將陸軍服搭高鐵被憲兵攔查 檢方曝下場

【老黨重生3】重調九二共識 國民黨要走「不統不獨第三條路」

AKEMI領軍前進北海岸辣秀美腿曲線 攜姊妹淘演繹H&M夏季時尚

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M與女性衝浪團體Women + Waves推出聯名系列，設計簡約輕鬆，舒適便於活動。圖／H&M提供
H&M與女性衝浪團體Women + Waves推出聯名系列，設計簡約輕鬆，舒適便於活動。圖／H&M提供

既然出不了國，留在台灣也是很好玩的！H&M就邀請了名模Akemi香月明美、健身模特Jessica 蔡昀潔、旅遊作家Mika謎卡、潛水教練「阿酸」陳瑋萱等女性，一同前進北海岸。示範了姊妹淘出遊時的穿搭，並辣秀美腿線條，讓人眼睛大吃冰淇淋。

H&M邀請了名模Akemi香月明美等女性，一同前進北海岸，示範夏日時尚穿搭。圖／H&M提供
H&M邀請了名模Akemi香月明美等女性，一同前進北海岸，示範夏日時尚穿搭。圖／H&M提供

在這一季H&M與女性衝浪團體Women + Waves推出聯名系列，因此Akemi等人，就換上了以再生聚脂纖維等環保材質製作的泳裝，來挑戰海上立槳運動。這系列設計簡約輕鬆，舒適便於活動，搭配上多種夏日粉嫩色彩，彰顯了女孩們的健康活力。而且，特殊剪裁設計，讓不同體態的女性皆能展露曲線美感，採用黃色、綠色等明亮色澤，在夏日艷陽下更加亮麗且易於和日常時裝做搭配。

名模Akemi身穿Women + Waves聯名系列泳裝，展現曲線美感。圖／H&M提供
名模Akemi身穿Women + Waves聯名系列泳裝，展現曲線美感。圖／H&M提供

就算不是戲水，夏季也是國人出遊時的旺季，外出走跳的造型怎麼搭配，既搶眼又得宜呢？H&M夏季系列，不同春季的浪滿粉嫩色系，而是換上輕鬆氛圍的藍、白色調，配上圓點圖案、熱帶印花圖騰點綴的細肩帶洋裝、背心、短褲等呈現令人神往的地中海度假氛圍。而且Akemi也示範了基本的長版洋裝，只要繫上腰帶立顯時尚感；或是背心搭配綁帶短褲、牛仔褲則悠閒又富個性，無論是午後與心愛的人漫步海灘或開心與姊妹聚會，都能襯托出柔美的女性美感，並流露質感品味。

Akemi以牛仔短褲的穿搭，呈現悠閒又富個性的造型。圖／H&M提供
Akemi以牛仔短褲的穿搭，呈現悠閒又富個性的造型。圖／H&M提供

名模Akemi身穿Women + Waves聯名系列泳裝，展現曲線美感。圖／H&M提供
名模Akemi身穿Women + Waves聯名系列泳裝，展現曲線美感。圖／H&M提供

H&M夏季系列女裝，不同春季的浪滿粉嫩色系，而是換上輕鬆氛圍的藍、白色調。圖／H&M提供
H&M夏季系列女裝，不同春季的浪滿粉嫩色系，而是換上輕鬆氛圍的藍、白色調。圖／H&M提供

H&M夏季泳裝系列349元。圖／H&M提供
H&M夏季泳裝系列349元。圖／H&M提供

H&M夏季泳裝系列799元。圖／H&M提供
H&M夏季泳裝系列799元。圖／H&M提供

H&M 地中海

延伸閱讀

GU聯名款潮穿搭 H&M機能掛帥

時尚平價品牌 炒熱台北東區

女生專屬！H&M攜手衝浪品牌Women + Waves打造永續泳裝系列

在家感受碧海藍天 H&M HOME、IKEA分享夏日居家佈置秘訣

相關新聞

台中暑假拚經濟 購物滿額可抽豪宅

台中市政府第2屆購物節即將於7月1日登場，市長盧秀燕15日在記者會宣布，消費滿500就能抽獎，最大獎是北區孔廟附近的一戶新屋、價值900萬元的小豪宅；另外還有汽車、電動機車、現金等獎項，不惜重本，就是要吸引民眾前來台中消費。

AKEMI領軍前進北海岸辣秀美腿曲線 攜姊妹淘演繹H&M夏季時尚

既然出不了國，留在台灣也是很好玩的！H&M就邀請了名模Akemi香月明美、健身模特Jessica 蔡昀潔、旅遊作家Mik...

近20億頂級珠寶鐘表襲台 路易威登裸石訂製攻頂級客

精品龍頭品牌之一路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今（6月16）日起至6月21日止於台北萬麗酒店舉辦頂級珠...

故宮名畫變身黑丸仙草凍！網友敲碗「墨戲仙草」真開賣

國立故宮博物院近幾年愈來愈年輕化，除粉絲團小編創意十足、陸續開發的文創小物也相當吸睛！去年底讓網友跪求商品化的「墨戲仙草...

現場掃QR Code享優惠 PChome線上購物快閃店信義區登場

後疫情時期，線下實體活動也回溫，PChome線上購物即日起至6月30日止，於信義區統一時代百貨與信義誠品中間廊道首度打造...

阿瘦皮鞋搶攻後疫情時代商機 抽五星級飯店住宿券

台灣因防治新冠肺炎有成，因此逐步解封，消費回溫，老字號的鞋履品牌阿瘦ASO皮鞋，也特別選在此時祭出優惠，只要購買指定商品...

358元吃到飽！「鉄火鍋PLUS」進駐左營 4人同行1免費

樂軒旗下的「鉄火」系列，主打進口肉品搭配附餐無限供應的消費模式，目前已經有牛排、燒肉、鍋物等不同型態。其中「吃到飽358...

小籠包「買1送1」！樂天皇朝「台灣粽小籠包」只送不賣

隨著端午節到來，樂天皇朝自6月18日至7月31日期間，推出「免費吃小籠包」的限期活動，只要購買一籠八色小籠湯包，就免費贈...

快搶好康 暑假入住宜蘭這間民宿「免費包棟」三天兩夜

為了響應安心旅遊國旅補助方案，DoMo民宿集團今天宣布推出限時八人成行三天二夜免費住房優惠方案。7月1日起至8月31日為...

農糧署大糧倉計畫啟動 協助農民雜糧轉作提高收益

疫情過後國際將發生「搶糧」危機，黃豆、小麥、玉米等糧食大國，勢必減少出口，農糧署表示，台灣稻米的庫存充足，但民眾偏好麵食...

熱門車牌BMW6688 新竹區監理所25萬2000元標出

新竹區監理所開放網路競標車牌前3碼英文為「BMW」共20組新式自用小型車牌，因與德製BMW世界高級名車相同，車牌稀有，引發競標熱潮，其中車牌BMW-6688因有大順大發寓意，吸引58人次競標，最後以高價25萬2000元標出。

「聊姐」曾之喬扮植物 夏日就要這樣搭

以「聊姐」身份成為Youtuber的人氣女星曾之喬，穿搭一直很有自己的特色風格。近日她在IG發布的穿搭照中，身穿亞洲人超難駕馭的亮綠色，搭配卡地亞的綠色款絲繩Trinity三環手環與亮綠色的TANK SOLO 坦克系列腕表，全身綠的她笑稱自己是「綠色植物」。雖然搞笑但同時也展現了深厚的時尚功力，將夏日繽紛色彩的穿搭術發揮得淋淋盡致。

熱門新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

老公赴陸拍A片「月匯40萬」 友人傳片揭真相她崩潰

銀行員月領35K遭女友嫌太少 他揭對方「實際收入」網友都傻了

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

整批萬里蟹綁繩子丟海邊… 放生「如同放死」

「臉塗黑」扮泰國人 「日出茶太」臉書遭網友洗版轟：充滿歧視

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。