AKEMI領軍前進北海岸辣秀美腿曲線 攜姊妹淘演繹H&M夏季時尚

既然出不了國，留在台灣也是很好玩的！H&M就邀請了名模Akemi香月明美、健身模特Jessica 蔡昀潔、旅遊作家Mika謎卡、潛水教練「阿酸」陳瑋萱等女性，一同前進北海岸。示範了姊妹淘出遊時的穿搭，並辣秀美腿線條，讓人眼睛大吃冰淇淋。

H&M邀請了名模Akemi香月明美等女性，一同前進北海岸，示範夏日時尚穿搭。圖／H&M提供

在這一季H&M與女性衝浪團體Women + Waves推出聯名系列，因此Akemi等人，就換上了以再生聚脂纖維等環保材質製作的泳裝，來挑戰海上立槳運動。這系列設計簡約輕鬆，舒適便於活動，搭配上多種夏日粉嫩色彩，彰顯了女孩們的健康活力。而且，特殊剪裁設計，讓不同體態的女性皆能展露曲線美感，採用黃色、綠色等明亮色澤，在夏日艷陽下更加亮麗且易於和日常時裝做搭配。

名模Akemi身穿Women + Waves聯名系列泳裝，展現曲線美感。圖／H&M提供

就算不是戲水，夏季也是國人出遊時的旺季，外出走跳的造型怎麼搭配，既搶眼又得宜呢？H&M夏季系列，不同春季的浪滿粉嫩色系，而是換上輕鬆氛圍的藍、白色調，配上圓點圖案、熱帶印花圖騰點綴的細肩帶洋裝、背心、短褲等呈現令人神往的地中海度假氛圍。而且Akemi也示範了基本的長版洋裝，只要繫上腰帶立顯時尚感；或是背心搭配綁帶短褲、牛仔褲則悠閒又富個性，無論是午後與心愛的人漫步海灘或開心與姊妹聚會，都能襯托出柔美的女性美感，並流露質感品味。

Akemi以牛仔短褲的穿搭，呈現悠閒又富個性的造型。圖／H&M提供

名模Akemi身穿Women + Waves聯名系列泳裝，展現曲線美感。圖／H&M提供

H&M夏季系列女裝，不同春季的浪滿粉嫩色系，而是換上輕鬆氛圍的藍、白色調。圖／H&M提供

H&M夏季泳裝系列349元。圖／H&M提供