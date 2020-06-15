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近20億頂級珠寶鐘表襲台 路易威登裸石訂製攻頂級客

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登高級珠寶展將自即日起展出至6月21日止。記者蘇健忠／攝影
路易威登高級珠寶展將自即日起展出至6月21日止。記者蘇健忠／攝影

精品龍頭品牌之一路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今（6月16）日起至6月21日止於台北萬麗酒店舉辦頂級珠寶鐘表展，是品牌今年第一場大型活動，除了史上第二巨大、重達1758克拉的鑽石原石Sewelô之外，共有總價近20億共194件頂級珠寶及鐘表作品來台。除了去年甫於巴黎發表的Riders of the Knights全新系列頂級珠寶，以及今年全新的日內瓦印記飛行陀飛輪腕表，還有多達40顆高優質的瑰麗裸石提供頂級藏家專屬訂製服務，規模較以往更為澎湃。

裸石訂製攻頂級客 6億豔彩粉鑽與絕礦17克拉鴿血紅

尺寸僅次於英國皇室所擁有的庫利南（Cullinan）的1758克拉的鑽石原石Sewelô，大小彷彿一枚網球，外觀覆滿一層發亮的黑碳薄膜，在傳出來台展出的消息後就備受注目。路易威登表示目前暫無明確的設計規劃，但以旅行起家的路易威登，希望是能與喜愛珠寶的頂級客戶共同參與創意發想與製作的歷程，如同展開一趟奇妙又奢華的旅程。

而去年首度引進針對進階藏家的裸石訂製服務，台灣客戶鑑賞力高反應佳，今年則提供多達40枚、總價約10億元的裸石。單價最高的為一枚價值約6億元的5克拉枕形切割豔彩粉鑽，還有數顆比DIF更高一等的DFL等級、Type IIA的不同切割大克拉美鑽。彩色寶石方面則以一枚17克拉的鴿血紅紅寶石最為吸睛，來自2008年就已經絕礦的坦尚尼亞；還有一枚4.24克拉鴿血紅則是來自緬甸。

Riders of the Knights 傳統歐洲符碼 演繹摩登女性

去年在巴黎首度亮相的Riders of the Knights中古騎士系列頂級珠寶，頌揚歐洲中古時代鍛造自我命運的女英雄。設計上則以當代珠寶的手法重新詮釋中古時代以來歐洲的文化符碼與建築，例如Royaume手環的幾何線條就來自中世紀堡壘的建築結構，如吊閘、鍊條與吊橋。而以護身符為主要設計概念的Talisman系列，也融入了彷彿城堡鐵鍊的鍊結環索的線條，洋溢既古典又中性摩登的衝突感。

而同樣是護身符的概念， Les Armoiries系列則將護身的概念與元素擴大，例如多款以具體寶劍為主角的珠寶作品，多層次的長項鍊上垂墜著十字架，並鑲嵌當時傳說具有保護能量的青金石與皇室才能配戴的珍珠。這款多層次項鍊也可自行拆組作為短項鍊或手環配戴，鍊帶上都綴滿以鑽石鑲嵌的經典monogram符碼，以「服飾化」的概念呈現珠寶多變的搭配性。

Goutte de Sang系列以帶粉橘色調的拓帕石為主角，則展現路易威登在擅長使用新興熱門寶石的大膽創意精神。就如現場展出以石榴石或沙弗萊石為主角的作品，系列設計環繞梨形切割的拓帕石，線條彷彿絲緞般柔軟的項鍊與珠寶線條，其實是堅固硬挺的設計，彷彿璀璨光芒打造的盔甲，而這也正是Riders of the Knights設計的最初理念。

頂級製表藏標誌

本次展出的頂級腕表，也包括今年度甫發表的全新Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève飛行陀飛輪腕表。雖是經典Tambour系列表殼，但表殼以無線圖案的莫比烏斯環（Mobius strip）為靈感，側面看整體表殼線條流暢立體，配戴起來完美貼手。腕表的鏤空機芯以品牌縮寫LV為中心，九點鐘方向陀飛輪的框架則是monogram的圖案。陀飛輪為鈦金屬打造，表殼除了輕盈的鈦金屬，碳纖維材質則為品牌專屬的CarboStratum®，每一只表的紋路都獨一無二。

除了Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève飛行陀飛輪腕表具有日內瓦印記認證，另一款日內瓦認證的Voyager系列Tourbillon Volant Poinçon de Genève飛行陀飛輪腕表也有梯鑽款珠寶表來台，以及深受好評的Tambour Moon Mystérieuse Tourbillon Volant神秘飛行陀飛輪，展現高級製表的精湛技藝。

Les Armoiries胸針，白K金、黃K金與玫瑰金鑲嵌1,01克拉IF等級濃彩梨形切割黃鑽，黃鑽與鑽石，340萬元。圖／路易威登提供
Les Armoiries胸針，白K金、黃K金與玫瑰金鑲嵌1,01克拉IF等級濃彩梨形切割黃鑽，黃鑽與鑽石，340萬元。圖／路易威登提供
模特兒演繹首度來台的Riders of the Knights頂級珠寶系列作品。記者蘇健忠／攝影
模特兒演繹首度來台的Riders of the Knights頂級珠寶系列作品。記者蘇健忠／攝影
La Cavalière耳環，白K金鑲嵌鑽石，612萬元。圖／路易威登提供
La Cavalière耳環，白K金鑲嵌鑽石，612萬元。圖／路易威登提供
La Reine項鍊，白K金與鉑金鑲嵌40.22克拉海水藍寶、鑽石，1,687萬元。圖／路易威登提供
La Reine項鍊，白K金與鉑金鑲嵌40.22克拉海水藍寶、鑽石，1,687萬元。圖／路易威登提供
Le Talisman 耳環，白K金與黃K金鑲嵌2.55與2.50克拉祖母綠、祖母綠、藍寶石、鑽石，1,843萬元。圖／路易威登提供
Le Talisman 耳環，白K金與黃K金鑲嵌2.55與2.50克拉祖母綠、祖母綠、藍寶石、鑽石，1,843萬元。圖／路易威登提供
Le Talisman耳環，白K金與黃K金鑲嵌鑽石與藍寶石，330萬元。圖／路易威登提供
Le Talisman耳環，白K金與黃K金鑲嵌鑽石與藍寶石，330萬元。圖／路易威登提供
路易威登今年高級珠寶展的訂製裸石展區，今年數量較去年更豐富。圖／路易威登提供
路易威登今年高級珠寶展的訂製裸石展區，今年數量較去年更豐富。圖／路易威登提供
Goutte de Sang solitaire戒指，白K金鑲嵌13.48克拉梨形切割拓帕石與鑽石，1,293萬元。圖／路易威登提供
Goutte de Sang solitaire戒指，白K金鑲嵌13.48克拉梨形切割拓帕石與鑽石，1,293萬元。圖／路易威登提供
Voyager Tourbillon Volant Poinçon de Genève Or Rose sertie diamants玫瑰金鑲鑽飛行陀飛輪日內瓦印記腕表，1,285萬元。圖／路易威登提供
Voyager Tourbillon Volant Poinçon de Genève Or Rose sertie diamants玫瑰金鑲鑽飛行陀飛輪日內瓦印記腕表，1,285萬元。圖／路易威登提供
本次展出單價最高的作品：Solitaire藍萬戒指，鉑金鑲嵌2.01克拉VVS2梨形切割濃彩藍鑽與0.6克拉DIF等級LV星形切割鑽石，1億346萬元。記者孫曼／攝影
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Les Armoiries項鍊，白K金鑲嵌3.54克拉祖母綠與鑽石，1,091萬元。圖／路易威登提供
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Goutte de Sang項鍊，白K金鑲嵌21.03克拉梨形切割帝王拓帕石與鑽石，4,082萬元。圖／路易威登提供
Goutte de Sang項鍊，白K金鑲嵌21.03克拉梨形切割帝王拓帕石與鑽石，4,082萬元。圖／路易威登提供
Tambour Curve Flying Tourbillon Volant Poinçon de Genève，鈦金屬、18K白金、CarboStratum®碳纖維材質，1,032萬元。圖／路易威登提供
Tambour Curve Flying Tourbillon Volant Poinçon de Genève，鈦金屬、18K白金、CarboStratum®碳纖維材質，1,032萬元。圖／路易威登提供
模特兒配戴的藍鑽戒指定價1億346萬元，是本次展出單價最高的珠寶。記者蘇健忠／攝影
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模特兒演繹Riders of the Knights中古騎士系列頂級珠寶以護身符為靈感的作品。記者蘇健忠／攝影
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Le Royaume耳環，白K金鑲嵌鑽石，408萬元。圖／路易威登提供
Le Royaume耳環，白K金鑲嵌鑽石，408萬元。圖／路易威登提供
模特兒演繹Riders of the Knights頂級珠寶系列中Goutte de Sang項鍊、戒指、手環。。記者蘇健忠／攝影
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有史以來被發掘第二巨大、重達1758克拉的鑽石原石Sewelô來台展出。記者蘇健忠／攝影
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模特兒配戴的La Reine項鍊，白K金與鉑金鑲嵌40.22克拉海水藍寶、鑽石，1,687萬元。記者蘇健忠／攝影
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珠寶 腕表

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