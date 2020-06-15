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台中暑假拚經濟 購物滿額可抽豪宅

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
進入暑假期間，台中市政府全力投入拚經濟，盧秀燕帶頭行銷。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
進入暑假期間，台中市政府全力投入拚經濟，盧秀燕帶頭行銷。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

台中市政府第2屆購物節即將於7月1日登場，市長盧秀燕15日在記者會宣布，消費滿500就能抽獎，最大獎是北區孔廟附近的一戶新屋、價值900萬元的小豪宅；另外還有汽車、電動機車、現金等獎項，不惜重本，就是要吸引民眾前來台中消費。

去年舉辦第一屆台中購物節，雖然創造了一定的經濟效益，但許多民眾反映登錄APP的效果很差，今年另改2.0版，增強登錄及大數據運用功能；民眾可上市府網站下載。盧秀燕表示，只要於台中市任何店家進行消費，並取得統一發票，就可透過手機APP登錄發票；金額採累計制，每滿500元就可獲得1組抽獎號碼。

盧秀燕說，民眾實際支出只要500元，與3倍券一起使用，就有3組抽獎機會。相較於去年的周周抽獎，今年則是天天都有獎；自7月1日起每天抽出1部電動機車、共計62部。另有4部小汽車、現金等獎項；8月底將抽出小豪宅1鳥的最大獎。

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盧秀燕 統一發票 電動機車

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