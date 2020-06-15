現場掃QR Code享優惠 PChome線上購物快閃店信義區登場

後疫情時期，線下實體活動也回溫，PChome線上購物即日起至6月30日止，於信義區統一時代百貨與信義誠品中間廊道首度打造「PChome線上購物20週年快閃店」，除了透過「4大夢想展區」回顧電商發展重大里程碑，更規劃QR Code購物牆串連線上購物，現場參加尋寶遊戲挑戰賽完成指定任務，更有機會獲得「PChome養你一整年」驚喜大獎。

PChome網路家庭深耕台灣電商邁入第20年，從首月達成60萬營業額，到現在電商業績成長5,400倍，期間陸續推出「13大首創服務」，包括全台24小時保證全台24小時到貨服務、超商取貨付款、線上一鍵自動退貨，到近年整合Pi錢包手機號碼交易、全面更換環保紙箱的「綠購計畫」等，雖然網頁操作介面始終如一，但行動世代慣用的App行動版、智慧倉儲等發展的腳步並未慢下來。

PChome網路家庭執行長蔡凱文表示：「近年來佈局年輕化、行動化市場，致力優化App操作介面的成果已顯現，來自行動端瀏覽量、業績激增，女性消費者占比已超過50%，其中更以25至44歲年輕族群佔多數。除了運用LINE貼圖、直播主合作、Instagram社群操作，疫情期間也不斷調整販售與行銷模式，並引進更多年輕品牌，希望更貼近年輕客群。面對今年上半年包括口罩、衛生紙、Switch相關、DS4造型悠遊卡等多波大量採購潮，也逐漸調整倉儲方式與能量以因應消費者需求。」