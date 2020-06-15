阿瘦皮鞋搶攻後疫情時代商機 抽五星級飯店住宿券

台灣因防治新冠肺炎有成，因此逐步解封，消費回溫，老字號的鞋履品牌阿瘦ASO皮鞋，也特別選在此時祭出優惠，只要購買指定商品，就有機會參加抽獎，免費入住價值4萬元的豪華五星級飯店一晚。同時，端午節將至，跨足生活用品的阿瘦皮鞋，也鎖定高階禮盒的需求，推出「羅媽咪珍味好粽」，加入每年約3億元的端午粽子市場。

解封後戶外運動夯，於是，阿瘦皮鞋順勢推出全新的「ASO氧身氣墊鞋」及環保抑菌系列襪等抑菌機能性商品，緊抓後疫情時代商機。全新登場的ASO氧身氣墊鞋系列，結合足部健康及舒適、穩定的要件，抑菌除臭功能再升級，除了有獨家的奈米抗菌皮革，還搭配「氧身超氣墊」。採用運動鞋的氣囊設計，應用在鞋墊構造技術上，改善穿鞋悶熱的困擾。還提供多款、多色可選擇搭配，無論健走踏青、通勤步行、久站久走，符合夏日活動的穿搭需求。另外，ASO還祭出鞋包商品第2件65折，購買專區商品有機會抽得美福大飯店「皇家套房住宿券」。