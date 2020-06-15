358元吃到飽！「鉄火鍋PLUS」進駐左營 4人同行1免費
樂軒旗下的「鉄火」系列，主打進口肉品搭配附餐無限供應的消費模式，目前已經有牛排、燒肉、鍋物等不同型態。其中「吃到飽358元」的「鉄火鍋PLUS」，將於6月20日進駐左營。為慶祝開幕新店開幕，還推出「2人同行1人半價」、「4人同行1人免費」的優惠活動。
「鉄火鍋PLUS」規劃有豚骨、昆布、沙茶、石頭、菇菇、麻辣、蛤蜊ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ鍋等7款風味鍋底，依照不同方案，無限供應美國特選級牛肉、丹麥國寶豬、宜蘭櫻桃鴨、高山土雞腿肉等肉品。自助餐檯也備有和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、菜盤、蒸籠港點、炸物、麵食、冰品、飲料等讓客人自助取用，另還有無限供應的「火焰骰子牛」可以品嚐。
店內共有3種套餐可供選擇，「非牛套餐」可品嚐雪花豬、高山土雞腿肉、櫻桃鴨胸、丹麥國寶豬梅花等肉品，每人358元起；「吃貨套餐」則多加入特級雪花牛、精選板腱牛肉，每人398元起；「老饕套餐」則再多添美國極上霜降牛可供選擇，每人458元起。另外加價168元，則可升級無限享用白蝦、花枝及鯛魚片。
「鉄火鍋PLUS」，將於6月20日進駐左營新光三越彩虹市集。6月20日至6月23日期間，店內推出打卡優惠，可享「2人同行1人半價」、「4人同行1人免費」的優惠活動。
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