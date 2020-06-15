小籠包「買1送1」！樂天皇朝「台灣粽小籠包」只送不賣

隨著端午節到來，樂天皇朝自6月18日至7月31日期間，推出「免費吃小籠包」的限期活動，只要購買一籠八色小籠湯包，就免費贈送一籠新口味的「台灣粽小籠包」。同時樂天皇朝本月也以在地鮮筍，推出多種爽口的川滬料理，每週一至週五，還有「指定菜色半價」的優惠方案。

來自新加坡的樂天餐飲集團，旗下擁有樂天皇朝、美滋鍋等12大品牌，全球有超過110間分店。2015年時，樂天皇朝首度登台，目前在台有2間分店，提供多款中華經典料理，其中又以「八色小籠包」最具代表性，8種不同的顏色，分別代表起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味。其他還有各式點心、湯品與熱炒料理。

樂天皇朝新推出的料理中，包括有乾煸欖菜季節鮮筍、蛤蠣南瓜排骨湯、烏殼筍燒梅花肉、香辣鮮蝦筊白筍乾鍋等多種菜色。其中「乾煸欖菜季節鮮筍」，以道地工法保留老鹹菜的酥脆鹹香，搭配約400公克重的北部綠竹筍，生切下鍋乾煸出筍香，乃是考驗爐火功力的功夫菜，每份368元。「烏殼筍燒梅花肉」則是選用梅花豬肉配上烏殼筍一起燒煮，帶來下飯的滋味，每份368元。

另外，延續去年所推出的「小籠湯包×滷肉飯」的跨界滋味，今年樂天皇朝也在台獨家新推出「台灣粽口味小籠包」，每一顆都吃得到鹹蛋黃、花生、乾香菇、蝦米、菜脯、五花肉，完整重現端午粽的經典味，連外皮都特別以菠菜製成白綠雙色，更呼應粽子的外型。