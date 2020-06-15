聽新聞
test
0:00 / 0:00
小籠包「買1送1」！樂天皇朝「台灣粽小籠包」只送不賣
隨著端午節到來，樂天皇朝自6月18日至7月31日期間，推出「免費吃小籠包」的限期活動，只要購買一籠八色小籠湯包，就免費贈送一籠新口味的「台灣粽小籠包」。同時樂天皇朝本月也以在地鮮筍，推出多種爽口的川滬料理，每週一至週五，還有「指定菜色半價」的優惠方案。
來自新加坡的樂天餐飲集團，旗下擁有樂天皇朝、美滋鍋等12大品牌，全球有超過110間分店。2015年時，樂天皇朝首度登台，目前在台有2間分店，提供多款中華經典料理，其中又以「八色小籠包」最具代表性，8種不同的顏色，分別代表起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味。其他還有各式點心、湯品與熱炒料理。
樂天皇朝新推出的料理中，包括有乾煸欖菜季節鮮筍、蛤蠣南瓜排骨湯、烏殼筍燒梅花肉、香辣鮮蝦筊白筍乾鍋等多種菜色。其中「乾煸欖菜季節鮮筍」，以道地工法保留老鹹菜的酥脆鹹香，搭配約400公克重的北部綠竹筍，生切下鍋乾煸出筍香，乃是考驗爐火功力的功夫菜，每份368元。「烏殼筍燒梅花肉」則是選用梅花豬肉配上烏殼筍一起燒煮，帶來下飯的滋味，每份368元。
另外，延續去年所推出的「小籠湯包×滷肉飯」的跨界滋味，今年樂天皇朝也在台獨家新推出「台灣粽口味小籠包」，每一顆都吃得到鹹蛋黃、花生、乾香菇、蝦米、菜脯、五花肉，完整重現端午粽的經典味，連外皮都特別以菠菜製成白綠雙色，更呼應粽子的外型。
6月18日至7月31日期間，凡到店用餐並點購八色小籠包者，可免費獲得一籠「台灣粽口味小籠包」，每桌限贈一籠，送完為止。另外同時段期間，針對新菜料理，也推出週一至週五享「指定菜色半價」的優惠，讓民眾輕鬆嘗鮮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言