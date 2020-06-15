農糧署大糧倉計畫啟動 協助農民雜糧轉作提高收益

疫情過後國際將發生「搶糧」危機，黃豆、小麥、玉米等糧食大國，勢必減少出口，農糧署表示，台灣稻米的庫存充足，但民眾偏好麵食，最近正推動大糧倉計畫，協助稻米農地轉作，提升本土雜糧自給率，呼籲農民配合國家農業政策，盤點糧食自給率可望衝上40％。

面對疫情後的國際糧食市場復甦，主秘陳啟榮表示，農糧署的大糧倉計畫是藉需求端的拉力，來鼓勵農友參與種植，不但有轉作的給付補貼，國內生產出來的雜糧不但新鮮，更能確保都是非基改的農作物，尤其是水稻與雜糧的輪作模式，強調在稻米存糧充足下，目前國內有3萬公頃的農地，可空出進行雜糧轉作。

農糧署指出，台灣即使有白米儲備，但糧食自給率太低，未來黃小玉等的糧食台灣將很難從國外取得下，國內要種小麥也有小麥種子，澱粉來源還有地瓜這項秘密武器，種苗繁殖快速，可以充分足量供應；大豆、黑豆、紅豆、花生都是主打非基改的雜糧食品，特別是小麥、蕎麥不但可做麵食也能釀酒。