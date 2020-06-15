熱門車牌BMW6688 新竹區監理所25萬2000元標出

新竹區監理所開放網路競標車牌前3碼英文為「BMW」共20組新式自用小型車牌，因與德製BMW世界高級名車相同，車牌稀有，引發競標熱潮，其中車牌BMW-6688因有大順大發寓意，吸引58人次競標，最後以高價25萬2000元標出。

新竹區監理所所長黃萬益表示，BMW車牌共6000多面，分批在各監理所網路競標，新竹區監理從本月8日至10日開放競標20組，吸引345人上網競標，起標價均從3000元開始，決標總金額共75萬2000元，已全部標售完畢，無規畫再推出新標案。

黃萬益說，這次標牌因字軌BMW獨特，與德國高級名車BMW相同，加上代表吉利的數字加持，引起民眾搶標熱潮。

另外，這次決標金額第2及第3高的車牌分別為寓意「我愛你」的BMW-0520，有36人競標，決標金為11萬2000元；以及寓意「我想你」的BMW-0530，有19人競標，決標金5萬1000元，得標車主均已完成繳費，可在決標次日起3個月內申領牌照。