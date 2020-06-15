「聊姐」曾之喬扮植物 夏日就要這樣搭

以「聊姐」身份成為Youtuber的人氣女星曾之喬，穿搭一直很有自己的特色風格。近日她在IG發布的穿搭照中，身穿亞洲人超難駕馭的亮綠色，搭配卡地亞的綠色款絲繩Trinity三環手環與亮綠色的TANK SOLO 坦克系列腕表，全身綠的她笑稱自己是「綠色植物」。雖然搞笑但同時也展現了深厚的時尚功力，將夏日繽紛色彩的穿搭術發揮得淋淋盡致。

除了曾之喬，時尚KOL莫莉（Molly）也曾在IG上配戴同款的卡地亞Trinity三環彩色絲繩手環，以天藍色款呈現截然不同的穿搭風格。卡地亞在1924年首創創第一枚三環相扣的戒指，以三種不同顏色的k金材質組成，白金代表友情、黃金象徵親情、玫瑰金詮釋愛情，近百年連歷久不衰。Trinity系列中最容易入門的彩色絲繩手環，可於卡地亞台灣任一專賣店內免費替換各種色彩的絲繩，還可搭配備有多款色彩表帶選擇的TANK SOLO 坦克表，為繽紛活潑的夏日創造出不同的時尚造型。。 TANK SOLO坦克系列精鋼腕表小型款，隨附黑色粒面小牛皮可更換式表帶，74,500元，表帶另有多色可選購。圖／卡地亞提供 曾之喬配戴卡地亞Tank Solo腕表與Trinity彩色絲繩手環。圖／卡地亞提供 TANK SOLO坦克系列精鋼腕表小型款，隨附黑色粒面小牛皮可更換式表帶，74,500元，表帶另有多色可選購。圖／卡地亞提供 Trinity彩色絲繩手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，隨附黑色絲繩，17,700元，備有多種色彩絲繩可供選擇，請至台灣卡地亞專賣店內免費替換。圖／卡地亞提供 TANK SOLO坦克系列精鋼腕表小型款，隨附黑色粒面小牛皮可更換式表帶，74,500元，表帶另有多色可選購。圖／卡地亞提供 Trinity彩色絲繩手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，隨附黑色絲繩，17,700元，備有多種色彩絲繩可供選擇，請至台灣卡地亞專賣店內免費替換。圖／卡地亞提供 莫莉Molly配戴卡地亞Trinity彩色絲繩手環與經典系列戒指。圖／卡地亞提供 Trinity彩色絲繩手環，白K金、玫瑰K金及黃K金，隨附黑色絲繩，17,700元，備有多種色彩絲繩可供選擇，請至台灣卡地亞專賣店內免費替換。圖／卡地亞提供